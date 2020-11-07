Van Gölü Havzası’nın narin kuşları flamingolar

Van Gölü Havzası, yaz mevsimi boyunca sulak alanların narin kuşu olarak bilinen flamingoları ağırlıyor. Flamingolar havaların soğumasıyla Afrika'ya göç ediyor.

Türkiye’de bulunan 453 kuş türünden neredeyse yarısının yaşadığı Van’daki Erçek Gölü, yerli türlerin yanı sıra flamingolar gibi göçmen kuşların da önemli konaklama ve üreme alanını oluşturuyor.

Erçek Gölü, kılıçgaga, büyük cılbıt, kara boyunlu, batağan, angıt, yaz ördeği, Van denizi martısı gibi onlarca kuş türünü barındırıyor.

Kuş cenneti, yalnız yerel türlerin değil flamingolar gibi göçmen kuşların da önemli konaklama ve üreme alanı olarak dikkat çekiyor.

HER YIL FESTİVAL DÜZENLENİYOR

Havaların ısınmasıyla birlikte Van Gölü Havzası’nda birçok noktaya gelen flamingolar her yıl düzenli olarak ilkbahar aylarında gelip, kasım ayına kadar havzada konaklıyor.

Kasım ayı sonuna kadar Van Gölü sahillerinde konaklayan flamingolar, havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç ediyor.

Erçek Gölü’nde her yıl ‘Doğunun Kanatları Erçek Gölü Flamingo Festivali’ de düzenleniyor. (DHA)