Verimli tatil için 4 altın öneri

Yaz tatili, öğrencilerin yorucu bir sezonun ardından dinlenmeleri için iyi bir fırsat. Ancak, tatil yaparken öğrencilerin öğrendiklerini unutmaması da oldukça önemli. Peki yaz tatilinde çocuklarınızın verimli zaman geçirmesi için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte altın değerinde öğütler…

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1 – Her gün 1 çeşit yemeği birlikte yapın: Bu, çocuğunuzun el ve koordinasyon becerileri geliştirmesinin yanı sıra matematik bilgilerini pekiştirmesini sağlar. Tarife uygun yemek yapımı sayma, hesaplama, miktar gibi birçok kavramın öğrenilip pekişmesini sağlıyor.

2 – En az 40 dakika fiziksel aktivite şart: Yapılan fiziksel aktiviteler çocuğun, matematik ve okuma becerileri üzerinde olumlu gelişmeleri sağlarken, aynı zamanda davranış problemlerinin de azalmasına destek oluyor.

3- Çocukken oynadığınız oyunları öğretin: Çocuğunuz sizinle vakit geçirmeyi tercih edeceğinden, tablet ve cep telefonu oyunlarını da daha az talep edecektir.

4- 30 dakika kitap okunmalı: Öğrencinin okuma seviyesine uygun 4 ya da 5 kitap bitirmesi hem okuma becerisini geliştirir hem de sınav gibi süreli çalışmalarda daha kısa sürede daha fazla ve doğru soru çözme becerisini geliştirir. Bu nedenle çocuğun ilgilendiği kitapları seçmesini sağlamak oldukça önemli.