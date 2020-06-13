Virüsün giremediği ilçe: AMASRA

Kraliçe Amastrist kurdu, Fatih Sultan Mehmet fethetti... Karadeniz’in Bodrum’u olarak bilinen Amasra’da tek bir vaka bile olmadı. Başkan Çakır “Halkımız tüm tedbirleri uyguladı” dedi.

Denize doğru uzanmış bir burun ve iki yanında korunaklı koyları, doğal güzellikleri, kendine özgü balık lokantaları ve mutfağı ile “Karadeniz'in Bodrum'u'' olarak anılan Bartın'ın 6 bin 300 nüfuslu tarihi Amasra İlçesi, koronavirüsü sınırlarından içeri sokmadı. Fatih Sultan Mehmet'in “Dünyanın göz bebeği' anlamına gelen ‘Çeşm-i Cihan' dediği Amasra'nın Belediye Başkanı CHP'li Recai Çakır, ilçede tek bir vaka olmamasında, halkın duyarlılığı ve belediye ile kamu kurumlarının aldığı önlemlerin eksiksiz yerine getirilmesinin rolü bulunduğunu söyledi. Başkan Çakır, 3 bin yıl önce Pers Kraliçesi Amastrist tarafından kurulan, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu, Osmanlı hakimiyetinde kalan ve UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde de bulunan, tarihi ilçeyi ve korona ile mücadeleyi anlattı:

ZİYARETÇİ GELMEDİ

“Amasra'nın geçiş güzergahında olmaması pandemi krizinde bizim için bir avantaj oldu. Hafta sonları ve yaz aylarında, nüfusu kadar turist çeken ilçemiz, kriz döneminde sakin günler geçirdi. Dışarıdan ziyaretçi gelmedi, duyarlı halkımız alınan önlemlere uydu. Biz de belediye olarak dezenfekteye büyük önem verdik. Restoranlar sadece paket servisi yaptı, sosyal mesafeye uyum da aksamadı. Bu dönemi sorunsuz atlatmada önemli bir mesafe katettik. Ama her şey bitmiş değil, önlemlerimiz devam ediyor. Çeşm-i Cihan Amasra, Kovid-19 sürecini mülki idare, Belediye, Emniyet ve halkı ile birlikte başarıyla yürüttü.”

DEZENFEKTE EDİYORUZ

“Üç ay boyunca tüm konutlarda yüzde 50 su indirimi sağladık. Camilerimizden başlayarak kamu kurumları, kamusal alanlar, eczane, hastane, sağlık ocakları ve toplu ulaşım araçlarında dezenfekte devam ediyor. İmece kampanyası ile, yardımseverlerin aldığı kolileri muhtarlarımızla birlikte, ihtiyaç sahiplerine ve talepte bulunanlara ulaştırıyoruz. Bu ilçede insanlar yatağa aç girmiyor. Özveri ile yapılan tüm çalışmalar ve hemşerilerimizin bilinçli, duyarlı tavrı sonucu çok şükür ki bugüne kadar ilçe merkezinde teyit edilmiş hiç bir pozitif vaka yok. Önceliğimiz hizmet, sağlık, çevre ve ekmektir.”

Amasra denilince akla balık geliyor

İlçenin her daim sofralarda bulunan ‘Amasra Salatası' ve elbette balıkları ünlü. Balık sezonu Eylül ayında Çingene Palamut ile başlıyor. Ardından İstavrit ve Hamsi, sonra da Çinekop, Sarıkanat ve Lüfer geliyor. Karadeniz Mezgit ise 12 ay bulunuyor. İlçedeki her restoranda bulunan meşhur ‘Amasra Salatası' ise mevsimine göre 30'u aşkın ottan yapılıyor.

Öğretmendi belediye başkanı oldu

Amasra'nın Belediye Başkanı Recai Çakır, 31 Mart seçimlerinde yüzde 44.6 oyla seçimi kazandı ve belediyeyi AKP'den 50 milyon lira borçla devraldı. 9 Eylül Üniversitesi Otel Yöneticiliği bölümünü bitiren Çakır, daha sonra İstanbul Üniversitesi'nden ‘Pedagojik Formasyon' aldı. Ardından Beyoğlu'nda öğretmenliğe başladı. 2001 yılında Amasra'ya atandı ve 20 yıl içinde binlerce öğrenci yetiştirdi. Eşi de öğretmen olan 46 yaşındaki Çakır, bir kız çocuğu babası…