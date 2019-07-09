Tatile çıkma fikri her ne kadar keyifli görünse de tatile çıkmak için gerekli evrakların toparlanması bazen bir işkence hâline gelebiliyor. Özellikle vize almak için bazen aylar öncesinden başvuru yapmak gerekebiliyor. Ancak vizesiz gidebileceğiniz tatil rotaları sayesinde hem fazla uğraş gerektirmeyen hem de oldukça keyifli bir tatilin kapılarını aralama şansına sahipsiniz. Vizeye gerek duyulmayan bu rotalar, çeşitli turistik mekanları ile de oldukça fazla tercih ediliyor.

İşte vizesiz gidebileceğiniz tatil rotaları…

Doğal Güzellikleriyle Ünlü Önemli Bir Destinasyon: Ukrayna

26 adet idari bölgeye ayrılmış olan Ukrayna, çeşitli doğal ve tarihi güzellikleriyle göz kamaştırıyor. Ülkenin başkenti olan Kiev'de, Mağaralar Manastırı ve Aziz Sofya Katedrali gibi tarihi semboller bulunuyor. Bunun dışında başkentte; Nezalezhnosti Meydanı, Altın Kapı, Aziz Andreas Kilisesi ve daha birçok görülmesi gereken mekan yer alıyor.

Ukrayna'nın Kiev şehri dışında Lviv, Odessa, Kharkiv ve Lutsk şehirleri de yemyeşil doğası, turizm unsurları ve çok daha fazlasıyla benzersiz bir tatil keyfini sizlere yaşatabiliyor. İstanbul ve Ankara'da yer alan havalimanlarından direkt ve aktarmalı seferlerle gidebileceğiniz Ukrayna'da, konaklama için de birçok otel bulunuyor.

Osmanlı'dan İzler: Makedonya

Her köşesinde Osmanlı tarihinden izler taşıyan Makedonya, vizesiz gidilebilen ve en çok tercih edilen ülkeler arasında yerini alıyor. Makedonya'nın başkenti Üsküp; 13 Kemerli Taş Köprüsü, Old Bazaar adı verilen çarşısı, Mustafa Paşa Camii ve Üsküp Kalesi ile dikkatleri üzerine topluyor.

Ülkede Üsküp dışında Ohrid, Struga, Bitola ve Manastır gibi şehirler de tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Makedonya'ya ülkemizden ulaşım hem hava yoluyla hem de kara yoluyla kolayca gerçekleştiriliyor. Konaklama için de tercih edilebilecek birçok otel bulunuyor.

Adalar Ülkesi: Japonya



Doğu Asya'nın en önemli ülkelerinden olan Japonya'ya ülkemizden vizesiz şekilde seyahat edilebiliyor. Yaklaşık 400 adadan oluşan bu ülke, başkenti Tokyo'da benzersiz turistik mekanlara ev sahipliği yapıyor. Tokyo'da bulunan ve Japonya'nın en önemli müzesi olan Tokyo Ulusal Müzesi, başkentte görülmesi gereken yerler arasında.

Aynı zamanda Sensoji Tapınağı da bölgede en çok ziyaretçi alan mekanlardan biri. Japonya'nın; Kyoto, Osaka, Nagasaki gibi şehirlerinde de görülmesi gereken yüzlerce doğal ve tarihi güzellik bulunuyor. Japonya'ya ülkemizden direkt ve aktarmalı uçuşlarla kolayca gidilebiliyor.

Karnavalların Ülkesi: Brezilya



Karnavalları, tropik kumsalları ve yemyeşil doğasıyla öne çıkan Brezilya, keyifli ve eğlenceli bir şekilde tatil yapabileceğiniz yerler arasında bulunuyor. Ülkenin başkenti olan Brasilia'da modern ve yenilikçi bir mimari göze çarpıyor. Yüce Divan ve Başbakanlık Sarayı gibi önemli yapılara ev sahipliği yapan Brasilia, gezilecek birçok mekanı da içerisinde bulunduruyor.

Brasilia dışında Brezilya'da en çok ziyaret edilen şehirlerden biri olan Sao Paulo; gökdelenleriyle, kültür-sanat etkinlikleriyle, yeme-içme kültürü ve eğlence merkezleriyle dikkatleri üzerine topluyor. Bu şehirler dışında Brezilya'nın Salvador ve Rio de Janeiro şehirleri de en çok ziyaret edilen bölgeler arasında bulunuyor.

Egzotik Bir Tatil İçin: Tayland

Gezginlerin uğrak noktalarından biri olan, hareketli ve eğlenceli sıfatlarıyla tanımlanan Tayland, egzotik Asya ülkeleri arasında yer alıyor. Başkent Bangkok'ta yer alan Büyük Saray, Wat Phra Kaew Tapınağı gibi yapılar turistler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.

Bangkok dışında Tayland'da en çok ziyaretçi alan bölgeler arasında Phuket ve Phi Phi Adası bulunuyor. Aynı zamanda Tayland, çeşitli festivallere de ev sahipliği yapıyor. Tayland'a ülkemizden hava yolu ile kolayca ulaşım sağlanabiliyor.

Kaynak: Tatil Sepeti