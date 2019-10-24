Vizesiz gidilebilen ülkeler hangileri? İşte 2019 Türklerden vize istemeyen ülkeler…

Başka bir ülkeye seyahat ederken vize sorunu yaşamak istemeyen vatandaşlar, vizesiz gidilebilen ülkeleri araştırıyor. Komşu ülkelerimizden, dünyanın diğer ucuna kadar Türkiye'den vize istemeyen tüm ülkeler haberimizde...

Dünyada birçok ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 9 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. Ayrıca pasaportsuz gidebileceğiniz üç ülke daha var. Eğer yurt dışında tatil yapma gibi bir düşünceniz varsa bu ülkeler hakkında hazırladığımız vizesiz gidilen ülkeler 2019 rehberimize göz atmanızı tavsiye ediyoruz…

VİZESİZ ÜLKELER 2019

Andorra: Avrupa kıtasında yer alan Andorra'ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir.

Antigua ve Barbuda: Kuzey Amerika'daki Antigua ve Barbuda'ya 180 gün için vize almadan giriş yapılabilir.

Arjantin: Güney Amerika'da yer alan Arjantin'e 90 gün süre ile bordo pasaport ile seyahat edilebilir

Arnavutluk: Balkan ülkeleri arasında yer alan Arnavutluk'a gitmek için umuma mahsus pasaport sahiplerinin 90 gün süren seyahatleri için vize almasına gerek bulunmamaktadır. Arnavutluk’un başkenti Tiran için uçak bileti alarak vizesiz seyehat edilebilir.

Azerbaycan: Azerbaycan'a sınır kapısında vize alarak 30 gün süreliğine ziyaret edebilirsin.

Not: Sadece Haydar Aliyev Bakü Havalimanı'ndan ve 30 Günlük sınırda vize alınabiliyor. Eğer deniz veya kara yoluyla gidecekseniz de Azerbaycan Konsolosluğu'ndan vize almanız gerekmektedir.

Bahamalar: Kuzey Amerika'da bulunan Bahamalar'a vizesiz giriş yapabilirsiniz. Ancak sınır kapısında turizm amacıyla seyahat ettiğinizi ispatlamanız gerekiyor. İspat edebilirseniz 8 aya kadar Bahamalar'da kalabilirsin.

Bahreyn: Bahreyn'e sınır kapısında 15 günlük vize alarak giriş yapabilirsiniz.

Not: Turistik seyahatlerde vizeyi sınır kapılarında 15 gün ikamet süreli (gerektiğinde 15 gün uzatılabilir) olarak alabilirsiniz.

Barbados: Kuzey Amerika'da bulunan Barbados'a 90 gün süreli vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Belarus-Beyaz Rusya: Belarus'a vize almadan umuma mahsuz pasaportunla 30 gün süreliğine vizesiz seyahat edebilirsiniz.

Belize: Kuzey Amerika'da bulunan Belize'ye umuma mahsus pasaport ile 90 gün süreliğine vizesiz seyahat edebilirsiniz.

Bolivya: Güney Amerika'da bulunan Bolivya, umuma mahsus pasaport sahiplerine 90 gün süreliğine vizeden muaftır.

Bosna-Hersek: Bosna-Hersek'e gidecek umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süreliğine vizeden muaftır.

Botsvana: Afrika kıtasındaki Botsvana'ya sadece bordo pasaport ile vizesiz giriş yapabilirsin.

Brezilya: Güney Amerika'nın popüler ülkesi Brezilya da 90 gün süreliğine vizeden muaftır.

Brunei: Brunei'ye umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün süreliğine vizesiz giriş yapabilir.

Doğu Timor: Kapıda vize alarak 30 günlüğüne vizesiz Doğu Timor'u ziyaret edebilirsin.

Dominika: Kuzey Amerika'daki Dominika umuma mahsus (bordo) pasaport sahiplerine 21 gün vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.

Dominik Cumhuriyeti: Kuzey Amerika'da bulunana Dominik Cumhuriyeti sınır kapısında yaklaşık 30 Dolar karşılığında 30 gün geçerli vize vermektedir. (2018)

Ekvador: Güney Amerika'da bulunana Ekvador turistlik amaçlı seyahatler için 90 günlük muafiyet sağlamaktadır.

El Salvador: Kuzey Amerika'da bulunan El Salvador umuma mahsus pasaport sahiplerine 90 gün vizesiz seyahat hakkı tanımaktadır.

Endonezya: Asya kıtasında yer alan Endonezya'ya gitmek için sınır kapısında 30 günlük vize alabilirsin. Yeşil pasaport sahibiysen 14 gün için vizesiz giriş yapabilirsin.

Fas: Afrika kıtasının önemli turistlik noktalarından biri olan Fas'a 90 gün için vizesiz seyahat edebilirsin.

Fiji: Bir Okyanusya ülkesi olan Fiji'ye 90 gün için vizesiz giriş yapabilirsin.

Filipinler: Filipinler'e umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün için vizesiz giriş yapabiliyor.

Filistin: Filistin'e eğer eğer direkt Gazze'ye gidilecekse 30 gün vizesiz seyahat edilebiliyor. Ancak İsrail üzerinden geçiş yapılacaksa, İsrail vizesi alınması gerekiyor.

Guatemala: Kuzey Amerika ülkesi, 90 gün vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.

Güney Kore: Asya kıtasında bulunan Güney Kore ziyaretin için vizesiz seyahat süresi 3 ay.

Gürcistan: Gürcistan, Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebildiği ülkelerden biri. Gürcistan, 1 yıl için vizesiz giriş imkanı veriyor.

Honduras: Kuzey Amerika'da bulunan Honduras, 90 gün için vize muafiyeti uygulamaktadır.

Hong Kong: Hong Kong, 90 gün vizesiz giriş imkanı vermektedir. Tek şart umuma mahsus pasaportunun 6 ay geçerliliği olması gerekiyor.

Irak: Irak, 10 gün için kapıda vize imkanı tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.

Not: Yalnızca umumi pasaport sahipleri üçüncü bir ülkeye uğramadan havayoluyla doğrudan Bağdat, Basra, Necef ve Musul'a seyahatlerinde sınırda vize alabiliyor.

İran: İran, Türk vatandaşlarına vizesiz olarak 90 günlüğüne seyahat imkanı tanıyor.

Jamaika: Kuzey Amerika ülkesi Jamaika'ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün için vizesiz giriş yapabiliyor.

Japonya: Japonya da Türk vatandaşlarına vizesiz olarak 90 günlüğüne seyahat imkanı tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.

KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk vatandaşlarının kimlikle vize almadan seyahat edebildikleri bir diğer ülke. KKTC'ye gitmek için pasaporta ihtiyacın yok.

Karadağ: Karadağ, 90 günü aşmamak kaydıyla 180 gün içinde 90 gün vizesiz seyahat imkanı sunmaktadır.

Katar: Katar, umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün süreliğine vizesiz giriş muafiyeti tanımaktadır.

Kazakistan: Kazakistan da umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün süreliğine vizesiz giriş muafiyeti tanıyan ülkeler arasındadır.

Kırgızistan: Kırgızistan, Türk vatandaşlarına 1 ay için vize muafiyeti sağlamaktadır.

Kolombiya: Güney Amerika'da bulunan Kolombiya'ya 90 gün için vizesiz seyahat edilebilmektedir.

Kosova: Kosova, 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla vize muafiyeti sağlamaktadır.

Kosta Rika: Bir Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika, umuma mahsus pasaport sahiplerine 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti tanımaktadır.

Lübnan: Lübnan da 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti tanıyan ülkeler arasında yer almaktadır.

Makau: Makau, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.

Makedonya: Makedonya seyahati için 90 gün süreliğine vize almana gerek yok.

Maldivler: Maldivler 30 gün için umuma mahsus pasaport sahiplerine vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.

Malezya: Malezya, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarından 90 gün süreliğine vize istemeyen bir diğer ülkedir.

Mauritius: Bir Afrika ülkesi olan Mauritius, 30 güne kadar vizesiz seyahat imkanı sunmaktadır.

Moğolistan: Moğolistan, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.

Moldova: Moldova, 90 gün için umuma mahsus pasaport sahiplerine vize muafiyeti tanımaktadır.

Nikaragua: Nikaragua, Türk vatandaşlarına 90 gün için vizesiz seyahat izni vermektedir.

Niue: Okyanusya kıtasında bulunan Niue ülkesine 30 gün için vizesiz seyahat edebilirsin.

Özbekistan: Özbekistan da 30 gün için vizesiz seyahat edebileceğin ülkeler arasında yer almaktadır.

Palau: Okyanusya kıtasında yer alan Palau'ya süresiz bir şekilde vize almadan seyahat edebilirsin.

Panama: Panama, Türk vatandaşlarına 6 ay vizesiz seyahat imkanı sağlamaktadır.

Paraguay: 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla Paraguay'a seyahat edebilirsin.

Peru: Peru da 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla seyahat edebileceğin ülkeler arasındadır.

Sao Tome ve Principe: Türk vatandaşları 15 gün için vizesiz seyahat edebilmektedir.

Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti uygulayan ülkeler arasındadır.

Saint Lucia: 6 hafta için Saint Lucia'ya umuma mahsus pasaport sahipleri vize olmadan giriş yapabilir.

Saint Vincent ve Grenadinler Adaları: 90 gün vizesiz seyahat edebileceğin ada ülkeleri arasında Saint Vincent ve Grenadinler Adaları da bulunuyor.

Seyşeller: Seyşeller'e gitmek istiyorsan 90 gün için vize almana gerek yok.

Sırbistan: Bir Balkan ülkesi olan Sırbistan, 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartı ile vizesiz seyahata imkan tanımaktadır.

Singapur: Singapur, 90 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.

Suriye: Suriye, her 6 ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 90 gün vize muafiyeti tanımaktadır.

Surinam: Surinam’a giriş tarihlerinden itibaren 90 gün boyunca vizeden muaf

Svaziland: Svaziland, 30 gün için vize istemeyen Afrika ülkeleri arasında yer almaktadır.

Şili: Türk vatandaşları 90 gün için Şili'ye vize almdan giriş yapabilmektedir.

Tacikistan: Umuma mahsus pasaport sahipleri Tacikistan'a online vize alarak 60 gün için seyahat edebilir.

Tayland: Tayland, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.

Trinidad ve Tobago: Türk vatandaşlarına 30 gün vize muafiyeti tanımaktadır.

Tunus: Tunus'a 90 gün için vize almadan seyahat edebilirsin.

Turks ve Caicos Adaları: Turks ve Caicos Adaları da Türk vatandaşlarına 90 gün için vize muafiyeti sunmaktadır.

Tuvalu: Okyanusya'da bulunan Tuvalu'ya vize almadan süresiz seyahat edebilirsin.

Ukrayna: Ukrayna, Türk vatandaşlarının yeni çipli kimlikle seyahat edebileceği ülkeler arasında yer almaktadır. Ayrıca pasaportla girişte 60 güne kadar vize istememektedir.

Uruguay: Güney Amerika ülkesi Uruguay'a 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilirsin.

Ürdün: Ürdün, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlamaktadır.

Vanuatu: Bir Okyanusya ülkesi olan Vanuatu'ya 30 gün için vizesiz seyahat edebilirsin.

Venezuela: Venezuela, umuma mahsus pasaport sahiplerinden 90 güne kadar olan seyahatleri için vize istememektedir.

İngiliz Virjin Adaları: 30 güne kadar vizesiz seyahat imkanı vermektedir.