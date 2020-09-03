Westminster Manastırı’nda uzun süredir kayıp olan Ortaçağ kutsal odası gün ışığına çıkarıldı

Londra'daki Westminster Manastırı arazisinde, uzun süredir kayıp olan 13. yüzyıldan kalma bir kutsal oda ve yüzlerce iskelet ortaya çıkarıldı. Buluntu, Westminster Manastırı'nın en büyük arkeolojik projelerinden biri olan ve kutsallığın temellerini ortaya çıkarmayı amaçlayan North Green kazıları sırasında gün yüzüne çıktı.

Kutsal oda, keşişlerin ve rahiplerin hizmet için hazırlandıkları alana deniyor ve Katolik Ayini sırasında kullanılan cüppeleri, sunak çarşaflarını ve kutsal eşyaları barındırıyor.

Kral III.Henry, Westminster Manastırı’nın bu bölümünü, on birinci yüzyılda Papaz Edward döneminde, orijinal binanın büyük bir restorasyon projesi sırasında 1250’lerde inşa etti. Westminster Manastırı ziyaretçilerinin bugün gördüklerinin çoğu, III.Henry’nin yeniden inşa çalışmasından kalanlar. Ancak Ortaçağ kutsal odası, daha sonra bakıma muhtaç hale gelen bir eve dönüştürüldükten sonra 1740’ta yıkıldı.

Kutsal oda inşa edilmeden önce, zemin keşişlerin cenazesi için kullanılmış. Kazı ekibi burada iyi korunmuş en az bir iskelet buldu. Diğer arkeolojik buluntular arasında ise; elle boyanmış duvar sıvası, kurşun borular ve çiniler yer alıyor.

Bir zamanlar asil amaçlara hizmet eden birkaç eşya hurda yığınına atılmış. Ancak daha sonra, bir el yıkama havzası, hatta bedeni çıkarılmış ve yeniden kullanılmış bir lahit dahil olmak üzere Papaz Edward dönemi rahipleri tarafından Ortaçağ temellerinde yeniden kullanılmış.

Westminster Manastırı’ndaki yetkililer, bu Ortaçağ arsasına biletleme ve güvenlik için bir yeni bir bina eklemek istediklerinde kazıları başlattılar. Muhteşem bir mimari karışımı olan Westminster Manastırı, erken İngiliz Gotik tarzının en güzel örneği olarak kabul edilir. Burası, günümüzde sadece turistler için güzel bir cazibe merkezi değil, hala çalışan bir kilise durumunda.

Yüzyıllar boyunca, Kral III.Henry’den (1272) Kral II.George’a (1760) kadar, 17 hükümdar da dahil olmak üzere ülkenin en büyüğü buraya gömülmüş ve Normandiye Dükü I.William’dan bu yana neredeyse her hükümdar burada taçlandırılmış.

Kaynak: Lonely Planet

Çeviri: Gökçe Günaç