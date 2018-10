Yanılgıya sebep olan tatil terimleri

Tatil, bütün yılın yorgunluğunu atmak için kısıtlı bir zamandır ve o kısıtlı zamanın en az sorun ve en çok keyif dengesiyle geçmesi beklenir. Eğer gidilecek yer ve mekan tercihi yapılmamışsa kollar sıvanır ve hummalı bir arayış başlar. Seçim esnasında, internetin de yardımıyla onlarca turistlik bölge, her turistlik bölgede yüzlerce konaklama tesisi ve konaklama seçeneği tatilcinin önünde beliriverir. Tesis kalitesi ve odanın konforu bir tatili güzel kılan en temel faktörlerden. Bu hummalı arayışta binlerce farklı seçenek arasından her kriterin belli ölçülerde bir araya geldiği en ideal seçim yapılmaya çalışılır. Özellikle de turizm sektörünün kendine has terimleri ve bu terimlerin neleri kapsadığı bilinmiyorsa, seçim aşamasında tatilciyi büyük bir kararsızlık hali karşılar. Ve en kötüsü karar aşamasında yanılgıya düşülmüş ve yanlış bir tercih yapılmışsa, tatil, ilk anlarından itibaren nahoş bir deneyime dönüşebilir. Peki nedir but tatil terimleri ve kriterleri?