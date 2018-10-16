Yanılgıya sebep olan tatil terimleri

Tatil, bütün yılın yorgunluğunu atmak için kısıtlı bir zamandır ve o kısıtlı zamanın en az sorun ve en çok keyif dengesiyle geçmesi beklenir. Eğer gidilecek yer ve mekan tercihi yapılmamışsa kollar sıvanır ve hummalı bir arayış başlar. Seçim esnasında, internetin de yardımıyla onlarca turistlik bölge, her turistlik bölgede yüzlerce konaklama tesisi ve konaklama seçeneği tatilcinin önünde beliriverir. Tesis kalitesi ve odanın konforu bir tatili güzel kılan en temel faktörlerden. Bu hummalı arayışta binlerce farklı seçenek arasından her kriterin belli ölçülerde bir araya geldiği en ideal seçim yapılmaya çalışılır. Özellikle de turizm sektörünün kendine has terimleri ve bu terimlerin neleri kapsadığı bilinmiyorsa, seçim aşamasında tatilciyi büyük bir kararsızlık hali karşılar. Ve en kötüsü karar aşamasında yanılgıya düşülmüş ve yanlış bir tercih yapılmışsa, tatil, ilk anlarından itibaren nahoş bir deneyime dönüşebilir. Peki nedir but tatil terimleri ve kriterleri?

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Deluxe Oda (Deluxe room)

‘Standart oda' herkes için ortalama bir fikir verebiliyor. Ancak terimler değiştikçe işler de karışıyor. O terimlerden biri de otel odasının tipini tanımlayan Deluxe oda. Zaman zaman dikkat edilmediği ya da anlamı bilinmediği için farklı standartlardaki odalarla karıştırılabiliyor. Standart odadan biraz daha fazla konforlu konaklamak isteyenler için ise daha pahalı bir tatile neden olabiliyor.

İngilizce bir kelime olan Deluxe; gösterişli, ihtişamlı, lüks anlamlarına geliyor. Anlamından da anlaşılabileceği gibi Deluxe oda, standart odalardan daha lüks imkanlara sahip odalara verilen bir isim. Deluxe odalarda bir adet çift kişilik büyük boy veya iki kişilik ekstra büyük boy yatak bulunuyor. Banyo ve koridoru hariç yaşam alanı minimum 34 m2 oluyor. Standart odadan biraz daha geniş ama Deluxe odadan daha uygun oda seçenekleri de bulunuyor. Ancak bu odalar da ya yanılgı nedeniyle tercih edilmiyor ya da yanlış tercih nedeniyle mutlu etmiyor.

Superior Room

Eğer standart odadan biraz daha geniş bir odada konaklama arzu ediliyorsa, tercih edilebilecek seçenek Superior oda. Ancak adı yanılgıya neden olup lüks oda seçeneklerinden biriymiş gibi algılanıyor. Oysa iki oda arasında fiziki farklılıklar bulunuyor.

Bir adet çift kişilik orta boy veya çift kişilik büyük boy yatak bulunan Superior odaların banyo ve koridor hariç yaşam alanları en az 28 metrekareden oluşuyor. Yaşam alanının genişliği sayesinde de bazı farklı özellikleri bulunabiliyor. Superior odalarda daha konforlu ya da daha geniş alanlı konaklama istendiğinde ise Deluxe Superior oda seçeneği devreye giriyor.

Kafa Karıştıran Otel Yıldız Kategorileri

Otellerde hangi yıldız kategorisinin hangi konaklama hizmetlerini kapsadığı en çok yanılgıya düşüren bir başka konu. Yıldız sayıları arasındaki farkın hizmete ve konfor olanaklarına nasıl yansıyacağı konusundaki yanlış anlaşılmalar, yanlış tercihler yapılmasına neden oluyor. Oysaki aslında oteller kendi içlerinde kategorize edilerek tüketicinin seçim yapması kolaylaştırılıyor.

Otellerde yıldız kategorisi çok sayıda etmene ve bir standart yönetmeliğine bağlı olarak Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından belirleniyor. Yıldız sayısı, arttıkça otelin sunduğu konfor ve hizmet kalitesi de yükseliyor. Örneğin; bir yıldızlı otellerde sadece kahvaltı salonunun bulunması yeterliyken, iki yıldızlı otellerde oda servisi, üç yıldızlı otellerde odada mini bar, dört yıldızlı otellerde ise bunlara ek olarak spa, bar, spor salonu, tenis kortu, yüzme havuzu, restoran gibi alan ve hizmetlerin belirlenen kriterlere uygun şekilde otelde yer alması gerekiyor. Yıldız arttıkça bu ve benzeri onlarca kalite kriteri devreye giriyor ve fiyatlar da yükseliyor.

Butik Otel

Butik otel de sıklıkla karıştırılan, emin olunamayan ya da yeterince bilgi sahibi olunmadığı için kimi zaman tercih edilmeyen bir otel türü. Butik kelimesinden ve zaman zaman da bu otellerin tesis görünümlerinden dolayı iyi bir hizmet alınamayacağı gibi bir yanılgıya düşülse de, aslında durum tam tersi.

Butik oteller, ev rahatlığı hissi vermek konusunda en başarılı otel türü. Az odası bulunan, ama kimi zaman 5 yıldızlı otellerden daha lüks konaklama sunan butik otellerde işletme genellikle otel sahibi tarafından yapılıyor. Otellere nazaran az personelle hizmet vren butik otellerde genellikle aile olarak çalışılıp, kişiye özel hizmet veriliyor.

Kaynak: Tatil Sepeti