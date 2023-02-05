Yarıyıl tatilinin son gününde Palandöken’de yoğunluk yaşanıyor
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor.
Önceki günlerde başlayan ve zaman zaman etkili olan yağışla kar kalınlığının 103 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi’ndeki pistlerde hareketlilik devam ediyor.
Kayakçıların yanı sıra yarıyıl tatilinin son gününde merkeze giden binlerce kayaksever, çocuklarıyla eğlenceli zaman geçirdi.
Büyükşehir belediyesinin halka açık pistlerinde her yaştan insan kızaklarıyla doyasıya eğlendi.
Kayak tatili için şehre gidenler de konakladıkları otellerin pistlerinde snowboard ve kayak yaparak keyifli vakit geçirdi. (AA)