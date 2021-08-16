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Yassıada yeni haliyle vatandaşın ziyaretine açıldı

Yassıada yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı. Adayı ziyarete gelen vatandaşlar rehberler eşliğinde müzeleri, açık hava eserlerini ve kütüphaneyi gezdi.

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Yassıada yeni haliyle vatandaşın ziyaretine açıldı

Geçtiğimiz gün ziyarete açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı ziyaret eden vatandaşlar rehberler eşliğinde müzeleri, tarihi ve tescilli yapıları, kütüphane ve açık hava sanat eserlerini gezdi.

Haftanın 6 günü Kadıköy'den sefer yapılacak

Ziyaretçiler Kadıköy İDO İskelesi'nden kalkan vapurlarla pazartesi hariç haftanın 6 günü Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret edebilecek.

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