Yassıada yeni haliyle vatandaşın ziyaretine açıldı

Yassıada yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı. Adayı ziyarete gelen vatandaşlar rehberler eşliğinde müzeleri, açık hava eserlerini ve kütüphaneyi gezdi.

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Geçtiğimiz gün ziyarete açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı ziyaret eden vatandaşlar rehberler eşliğinde müzeleri, tarihi ve tescilli yapıları, kütüphane ve açık hava sanat eserlerini gezdi.

Haftanın 6 günü Kadıköy'den sefer yapılacak

Ziyaretçiler Kadıköy İDO İskelesi'nden kalkan vapurlarla pazartesi hariç haftanın 6 günü Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret edebilecek.