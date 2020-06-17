Yedi tepeli şehir Filibe

Yedi tepe üzerine kurulu Filibe, 350 bini aşan nüfusuyla Bulgaristan'ın ikinci büyük şehri. Ülkenin önemli ekonomi, ulaşım, kültür ve eğitim merkezlerinden biri olan kent köklü bir geçmişe sahip...

Adını Makedonya Kralı II. Filip’ten alan şehir, 5 Eylül 2014 tarihinde yapılan seçimle 2019 yılında Avrupa Kültür Başkenti olmaya hak kazanmıştı.

Başkent Sofya'nın 120 kilometre güneydoğusunda bulunan Filibe, Plovdiv adıyla da biliniyor.

Türk tarihi açısından da Filibe ayrı bir öneme sahip. Bölge, I. Murad tarafından fethedildikten sonra, İzmir, Aydın, Manisa, Konya ve Karaman yöresinden Yörük Türkmenler bölgeye iskan ettirilmiş.

Filibe’de Türk ve Pomak nüfus hâlâ varlığını korumakta.

Filibe şehri Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da önem verdiği yerleşim yerlerinden biri olmuş.

Kentin dokusunda Türk-Osmanlı sivil mimarisi dikkat çekiyor.

Cuma Camisi (1363-1364) ve Şahabettin İmaret Camisi (1444-1445) cami mimarisi olarak günümüze ulaşan kentteki yapılar.

Osmanlı evleri ”old town” denilen eski kent bölgesinde yoğunlaşmış.

Bugün birçok Osmanlı Köşkü sergi veya müze olarak kullanılırken, bazıları da kafe ve butik otel olarak işletiliyor.

Şehrin çarşısı, Kapana ve eski kent dışındaki yapılar komünizm döneminden kalan yüksek katlı binalar.

Yeni yapılar genel olarak Karşıyaka semtinde yapılmakta.

Buram buram tarih kokan sokaklarında dolaşmak, kafelerinde oturmak, Balkan mutfağından örnekler sunulan restoranlarında lezzetli yemekler yemek, müze ve yüzyıllardır ayakta kalan tarihi yapıları görmek isteyenler için Filibe yanıbaşımızdaki ideal bir seyahat noktası.