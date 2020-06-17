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Yedi tepeli şehir Filibe
Yedi tepeli şehir Filibe
Yedi tepe üzerine kurulu Filibe, 350 bini aşan nüfusuyla Bulgaristan'ın ikinci büyük şehri. Ülkenin önemli ekonomi, ulaşım, kültür ve eğitim merkezlerinden biri olan kent köklü bir geçmişe sahip...
Seyahat 17 Haziran 2020 - 12:33

Adını Makedonya Kralı II. Filip’ten alan şehir, 5 Eylül 2014 tarihinde yapılan seçimle 2019 yılında Avrupa Kültür Başkenti olmaya hak kazanmıştı.

Foto: Murat Düzyol/DepoPhotos

Başkent Sofya'nın 120 kilometre güneydoğusunda bulunan Filibe, Plovdiv adıyla da biliniyor.

Foto: Murat Düzyol/DepoPhotos

Türk tarihi açısından da Filibe ayrı bir öneme sahip. Bölge, I. Murad tarafından fethedildikten sonra, İzmir, Aydın, Manisa, Konya ve Karaman yöresinden Yörük Türkmenler bölgeye iskan ettirilmiş.

Foto: Murat Düzyol/DepoPhotos

Filibe’de Türk ve Pomak nüfus hâlâ varlığını korumakta.

Foto: Murat Düzyol/DepoPhotos

Filibe şehri Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da önem verdiği yerleşim yerlerinden biri olmuş.

Foto: Murat Düzyol/DepoPhotos

Kentin dokusunda Türk-Osmanlı sivil mimarisi dikkat çekiyor.

Foto: Murat Düzyol/DepoPhotos

Cuma Camisi (1363-1364) ve Şahabettin İmaret Camisi (1444-1445) cami mimarisi olarak günümüze ulaşan kentteki yapılar.

Foto: Murat Düzyol/DepoPhotos

Osmanlı evleri ”old town” denilen eski kent bölgesinde yoğunlaşmış.

Foto: Murat Düzyol/DepoPhotos

Bugün birçok Osmanlı Köşkü sergi veya müze olarak kullanılırken, bazıları da kafe ve butik otel olarak işletiliyor.

Foto: Murat Düzyol/DepoPhotos

Şehrin çarşısı, Kapana ve eski kent dışındaki yapılar komünizm döneminden kalan yüksek katlı binalar.

Foto: Murat Düzyol/DepoPhotos

Yeni yapılar genel olarak Karşıyaka semtinde yapılmakta.

Foto: Murat Düzyol/DepoPhotos

Buram buram tarih kokan sokaklarında dolaşmak, kafelerinde oturmak, Balkan mutfağından örnekler sunulan restoranlarında lezzetli yemekler yemek, müze ve yüzyıllardır ayakta kalan tarihi yapıları görmek isteyenler için Filibe yanıbaşımızdaki ideal bir seyahat noktası.

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