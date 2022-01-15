Yedikuyular Kayak Merkezi’ne bir ayda 100 bin ziyaretçi

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yakınlığıyla kış turizminin adresi Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, bir ayda 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından modern konaklama ve ticaret merkezleri inşa edilerek baştan sona yenilenen Yedikuyular Kayak Merkezi, kış turizminin yeni gözdesi oldu.

Yenilenerek hizmete sunulan tesis, kayak pistleri, telesiyej, bungalov evleri, bedesten çarşısı ve modern restoranıyla misafirlerine sporu ve tatil konforunu bir arada sunuyor.

Bir aydır faaliyette olan tesis; yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Sömestr tatilinde de ziyaret yoğunluğu yaşanması beklenen tesiste hazırlıklar tamamlandı. (İHA)



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