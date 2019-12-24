Yeldeğirmenleriyle ünlü Zaanse Schans

Ancak bu yerleşim birimleri arasında en ünlüsü hiç şüphesiz Zaanse Schans.

Hollanda’nın en eski kasabalarından olan bu şirin yerleşim merkezi, otobüsle başkent Amsterdam’a sadece 20 dakika uzaklıkta.

Geçmişte 600’e yakın yeldeğirmeni olan kasabada halen faaliyette olanların sayısı 10.

Bu kadar çok yeldeğirmeni olmasının amacı sadece tahılları öğütmek ve enerji üretmek değil, kanal sularını pompalama ihtiyacından da kaynaklanıyor.

Bu değirmenlerin bazıları ücretsiz gezilebilirken, 1664 yılında yapılan De Kat için ziyaretçilerden 4 Euro ücret alınıyor.

En eski yeldeğirmeni ise 1654 tarihli De Bleeke Dood.

Yeldeğirmenlerin yanısıra bu küçük kasaba 6 müzeye de sahip.

Tahta ayakkabı imalaethaneleri ve peyniriyle de oldukça meşhur olan Zaanse Schans’da bir de çikolata fabrikası bulunuyor.

Kanalların kıyısındaki yeldeğirmenleri, karakteristik Hollanda mimarisini yansıtan evleri, şirin köprüleriyle masalları andıran bu küçük kasaba, huzur veren atmosferiyle memnun kalmadan ayrılmanın zor olduğu bir seyahat rotası.