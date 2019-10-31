Yemen’in Yüzüklerin Efendisi’ni andıran köyü

Yemen'de dev kayalıkların üzerine kurulmuş olan bir köy, filmlerden fırlamış gibi duruyor.

Yemen’de sürekli akan bir nehir ya da göl bulunmuyor. Deniz kıyısından uzakta yaşayan insanların tek su kaynağı ise, sadece bazı sezonlarda vadilerden akan ırmaklardan geliyor.

Bu nedenle insanlar yaşadıkları köyleri genelikle bu geçici su kaynaklarının ortasında bulunan vadilere kuruyorlar. Bu vadiler de genellikle geniş çöllerden oluşan alanlarla kaplı oluyor, bu da kaynakların sınırlı olması anlamına geliyor. Yemen’in bu bölgesinde yaşayan insanların da haliyle ev inşa ederken biraz daha yaratıcı olmaları gerekiyor.

Haid Al-Jazil isimli bu köyde evler, zeminleri ahşap ve duvarları kerpiç olmak üzere doğal malzemelerden yapılıyor. Yenilikçi ve sofistike olmasının yanı sıra, çok yönlü de olan bu evler, oldukça güçlü yapılar da diyebiliriz.

Özellikle çok yağışlı geçen yağmur sezonunu hasarsız atlatabilmeleri bu evlerin en önemli özellikleri. Ayrıca tüm bu zorlu koşulların yanında bu köyün, vadinin 150 metre tepesine inşa edildiğini de göz ardı etmemek gerek…