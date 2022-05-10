Yer altındaki gizli Pamukkale: Kaklık Mağarası

Denizli'nin Honaz ilçesinde 'Yer altındaki gizli Pamukkale' olarak bilinen Kaklık Mağarası, Pamukkale'deki gibi beyaz traverten oluşumlarıyla dikkat çekiyor. Her yıl 45 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mağaraya yapılan tanıtımlarla ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beyaz travertenleriyle yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Pamukkale’nin bir benzeri de yer altında bulunuyor.

2002 YILINDA TURİZME AÇILDI

Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi’nde 2002 yılında turizme açılan Kaklık Mağarası’nın içindeki travertenler, Pamukkale’ye benzerliğiyle ‘Yer altındaki gizli Pamukkale’ olarak biliniyor.

Mağaranın yanında, sazlıklar arasında yer altından kaynayarak çıkan sular, yöre halkınca ‘Kokar Hamam Pınarı’ olarak anılıyor.

Faylar boyunca ilerleyen, yüzlerce metre derinlikten yüzeye çıkan kükürtlü ve yoğun karbonatlı jeotermal suların, cilt hastalıklarının tedavisine iyi geldiği biliniyor.

OBRUK ŞEKİLLİ

Malı Dağı’nın kalsiyum karbonat bileşiminde traverten kayaçları içinde oluşan Kaklık Mağarası, yer altı sularını boşaltan aktif bir mağara durumundayken tavanının çökmesiyle açığa çıktı.

Bakıldığında şekil olarak obruk özelliği gösteren mağaranın içinde, büyük traverten kitlesini de sular oluşturuyor. Kaklık Mağarası’ndaki havuzlar, basamaklar halinde üst üste oluşurken, tavanı ise damla taşı, sarkıtlar ve dikitlerle süslü yapısıyla dikkat çekiyor.

Her yıl 45 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kaklık Mağarası’na yapılan tanıtımlarla ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

“DAHA ÖNCE BÖYLE BİR MAĞARA GÖRMEDİM”

Mağarayı gezen Mehmet Çetin, “Kaklık Mağarası’nı ailemle ilk kez ziyaret ediyorum. Bu kadar güzel bir yer olacağını beklemiyordum. Beklentilerimizin üzerinde bir yer burası, hayran kaldım. Gerçekten bu mağara gizli bir Pamukkale gibi” dedi.

Rıdvan Kurtuluş ise, “İstanbul’dan Pamukkale’ye tatil için gittik. Mağaranın adını komşumdan duymuştum. Mağarayı gezdiğimizde çok şaşırdım, daha önce böyle bir mağara görmedim. Pamukkale’yi de gezdim. Travertenler üzerinde yürüdük. Ancak Pamukkale’nin atmosferi başka, bu mağaranın atmosferi çok başka, yer altındaki gizli Pamukkale’yi de gördük” diye konuştu. (DHA)