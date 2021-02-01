Yerin altı demir ağlarla örülü metro

Dünyada nüfus arttıkça ve şehirler de her geçen gün daha kalabalık hale gelince, ulaşıma çözüm metro ağları ile sağlanmaya başlandı. Dünya genelinde 56 ülkede, 178 ayrı şehirde metro seferleri yapılıyor. En uzun hat 743 kilometre ile Çin'in Şanghay kentinde bulunuyor.

İstanbul'da tramvay ve tren hatları hariç 180 kilometrenin üzerinde metro hattı var. Bu listede Ankara 59 kilometre, İzmir ise 20 kilometrelik metro hatları ile arka sıralarda.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Toei Metrosu günlük yaklaşık 8 milyon yolcu ile en yoğun hat durumunda. En çok durağa sahip olan metro 420 istasyonla ABD'nin New York kentinde bulunuyor. En uzun metro seferi ise 60.4 kilometrelik mesafe ile Çin'in Guangzhou kentinde yapılıyor. En derindeki metro hattı 110 metre ile Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da…

HER DURAK FARKLI RENK

Rusya'nın başkenti Moskova'daki metronun ise başka bir yeri var. 400 kilometre uzunluğu ile en uzun 6'ncı metro olan Moskova'daki ağ, hem 239 istasyonu ile hemen hemen tüm kenti sarıyor hem de eşsiz tasarımı ile bir sanat galerisi geziyormuş hissi veriyor. Stalin'in emriyle 1931'de yapımına başlanan, aynı zamanda sığınak olarak tasarlanan ve 4 yıl sonra da hizmete açılan metronun her durağında, dev avizeler, mermer sütunlar, heykeller ve süslemeler var. Her istasyonun ruhu ve rengi de farklı. Ruslar hangi istasyonda olduklarını, yazıları okumadan renginden ve dokusundan tanıyor.