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Yerin altı demir ağlarla örülü metro

Metrolar şehir içi ulaşımın olmazsa olmazı... En uzun metro ağı 743 km. ile Şanghay’da. İstanbul’da diğer raylı sistemler hariç 180 km.’yi aşkın metro var. Moskova Metrosu ise sanat galerisini aratmayan tasarımıyla eşsiz.

Yavuz ALATAN
Güncellenme: 08:00, 01/02/2021
Haberler Seyahat
Yerin altı demir ağlarla örülü metro

Dünyada nüfus arttıkça ve şehirler de her geçen gün daha kalabalık hale gelince, ulaşıma çözüm metro ağları ile sağlanmaya başlandı. Dünya genelinde 56 ülkede, 178 ayrı şehirde metro seferleri yapılıyor. En uzun hat 743 kilometre ile Çin'in Şanghay kentinde bulunuyor.

YOLCULARI DEV TABLOLAR KARŞILIYOR Moskova Metrosu'nda Bolşoy Tiyatrosu'na çıkan Teatralnaya İstasyonu'nda metro vagonundan inenleri, kristal lambalar, bronz çerçeveli resimler ve dansçıların kabartmaları karşılıyor.

İstanbul'da tramvay ve tren hatları hariç 180 kilometrenin üzerinde metro hattı var. Bu listede Ankara 59 kilometre, İzmir ise 20 kilometrelik metro hatları ile arka sıralarda.

HEYKELE DOKUNMADAN GEÇMEK YOK Moskova'daki Ploshchad Revolyutsi İstasyonu'nda bronz bir köpek heykeli var. Gelen geçen, şans getireceği inancı ile köpeğin burnunu okşuyor.

EN KISA METRO: TÜNEL İstanbul'da Karaköy ile Beyoğlu arasında çalışan ve 1874'te hizmete giren Tünel, 1863'te açılan Londra Metrosu'nun ardından dünyanın en eski ikinci metrosu durumunda. Ayrıca yaklaşık 573 metrelik uzunluğu ile dünyanın en kısa metrosu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Toei Metrosu günlük yaklaşık 8 milyon yolcu ile en yoğun hat durumunda. En çok durağa sahip olan metro 420 istasyonla ABD'nin New York kentinde bulunuyor. En uzun metro seferi ise 60.4 kilometrelik mesafe ile Çin'in Guangzhou kentinde yapılıyor. En derindeki metro hattı 110 metre ile Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da…

Eserler düzenli olarak restore ediliyor.

HER DURAK FARKLI RENK

Rusya'nın başkenti Moskova'daki metronun ise başka bir yeri var. 400 kilometre uzunluğu ile en uzun 6'ncı metro olan Moskova'daki ağ, hem 239 istasyonu ile hemen hemen tüm kenti sarıyor hem de eşsiz tasarımı ile bir sanat galerisi geziyormuş hissi veriyor. Stalin'in emriyle 1931'de yapımına başlanan, aynı zamanda sığınak olarak tasarlanan ve 4 yıl sonra da hizmete açılan metronun her durağında, dev avizeler, mermer sütunlar, heykeller ve süslemeler var. Her istasyonun ruhu ve rengi de farklı. Ruslar hangi istasyonda olduklarını, yazıları okumadan renginden ve dokusundan tanıyor.

Yayınlanma Tarihi:02:17,