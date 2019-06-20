Yeryüzünün gizemli oluşumları: Çikolata Tepeleri

Yıllar boyunca, yeryüzünün en sıra dışı ve gizemli manzaralarından birini oluşturan bu tepeler, 50 km2’den fazla yer kaplıyor. Yükseklikleri ise 30 ila 121 metre arasında değişiyor.

Sayıları 1500’ün üzerinde olan yeşil otlarla kaplı tepeler, kuru mevsimde yağışların yetersizliğinden kuruyarak kahverengi renk aldıkları için “Çikolata Tepeleri” olarak adlandırılıyorlar.

Bohol bölgesinin doğal zenginliklerinin en önemli sembollerinden olan Çikolata Tepeleri, çok sayıda turisti kendine çekiyor.

Bölge, hem Filipinler Turizm Bakanlığı’nın turizm listesinde ve hem de Coğrafik Anıtı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne yer almakta.

Engebeli yapıda ve otla kaplı bu tepeler neredeyse simetrik konik yapıya sahip.

Özellikle gündoğumu ve batımı daha da güzel bir görünüm kazanan Çilolata Tepeleri’nin olduğu bölge, zengin bir bitki ve canlı çeşitliliğine de sahip.