Yeterli ödenek olmadığı için Antik Roma Hamamı’nda kazılar durdu

Yeterli ödenek olmadığı için Antik Roma Hamamı’nda kazılar durdu

Yozgat’ın Sarıkaya ilçe merkezinde 2 bin yıl öncesinden günümüze kadar gelen, mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan tarihi Roma Hamamı kalıntılarının kalan bölümlerinin de gün yüzüne çıkartılabilmesi için yürütülen çalışmalar durdu.

Yaklaşık üç yıldır kurtarma kazısının yapılmadığı bölgede bulunan Roma Hamamı kalıntıları, daha önce istimlak edilip, yıkılan, çeşitli nedenlerle yıkılamayan ahşap binaların ortasında boynu bükük kaldı.

Zira, Yozgat İl Özel İdaresi'nden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilip birinci derecede sit alanı olarak ilan edilen tarihi Roma Hamamı kalıntılarının etrafı da tel örgülerle çevrildi, kapısına kilit asıldı.

Bu nedenle, kalıntıları görmek üzere gelenlerin içeriye giremediği, tel örgüler dışından bakmakla yetindiği kaydedildi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan halk arasında ‘Kral Kızı’ olarak da bilinen Roma Hamamı kurtarma kazıları devam ettiği süre içerisinde gerek yurt dışından ve gerekse yurt içinden birçok bilim adamının ilgisini çekti.

Dünyada içerisinde sıcak su bulunma özelliği taşıyan iki Roma Hamamı’ndan biri olan Basilica Therma, 48-50 derece sıcaklıktaki şifalı suyunun yanı sıra görsel zenginliğiyle de dikkat çekiyor.

İlçe merkezinde bulunan kalıntıların kalan bölümleri halen yıkılması planlanan binaların altında bulunuyor. Yeterli ödeneğin gelmemesi nedeniyle üç yıldır kazılar da yapılmıyor.

İngiltere’nin Baht şehrinde bulunan benzerini ziyaret için turistlerin 25 Euro ödeyerek girebildiği, senelik bir milyon turistin ziyaret ettiği de öğrenildi.

Sarıkaya ilçesindeki Roma Hamamı kalıntılarının kalın bölümlerinin gün yüzüne çıkartılabilmesi için ne kurtarma kazısı yapılıyor ne de çevre düzenlemesi yapılıp, turizme açılıyor.