Yılbaşında gidebilecek en ucuz ülkeler

UKRAYNA
Seyahat etmeniz için vize gereksinimi duymayan ülkelerden biri olan Ukrayna, coğrafi konumu nedeniyle ülkemize de gayet yakın. Para birimi Grivna ve dili Ukraynaca olan Ukrayna 44.5 milyon nüfusa sahip. Fiyat ve pahalılık konusuna gelirsek, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla burada daha ekonomik bir tatil geçirebilirsiniz.
ARNAVUTLUK
Güney Avrupa'da bulunan Arnavutluk'un dili Arnavutça ve nüfusu 2.8 milyon civarında. Para birimi ise Leki. Nüfusunun az olması nedeniyle kalabalık tatil yerlerini sevmeyenler için iyi bir opsiyon olan Arnavutluk aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha az bir bütçeyle tatil yapmanıza olanak sağlıyor.
GÜRCİSTAN
Yaklaşık 70 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan Gürcistan, Karadeniz'in doğu kıyısında yer alıyor. Dili Gürcüce' ve nüfusu da 3.7 milyon. Para birimi ise Lari.
SIRBİSTAN
Listemizin 4. sırasında ise Balkanlar'da yer alan Sırbistan bulunuyor. Resmi dili Sırpça olan Sırbistan'da İngilizce de yaygın bir şekilde konuşuluyor. Eğer İngilizce biliyorsanız bu ülkede insanlarla kolayca iletişime geçebilirsiniz. Para birimi Sırp Dinarı olan ülkenin nüfusu da 7 milyon civarında. Eğer tatilinizi kalabalık olmayan yerlerde geçirmeyi seviyorsanız Sırbistan tam size göre olabilir.
MAKEDONYA
Güneydoğu Avrupa'da bulunan bir Balkan ülkesi olan Makedonya, resmi adıyla ‘'Makedonya Cumhuriyeti'', 25.173 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip. Nüfusu ise sadece 2 milyon. Listedeki ülkelerin çoğu gibi Makedonya da kalabalığı sevmeyen insanlar için oldukça uygun bir ülke. Para birimi ise Makedon Dinarı.