Yılbaşında gidebilecek en ucuz ülkeler

Acısıyla tatlısıyla bir yıl daha geride kalırken, yeni yıl için umutlu hayaller kurulmaya başlandı bile. Pek çok kişi şimdiden yılbaşını diğer günlerden farklı kılacak kutlamalara hazırlanıyor. Seyahat sitesi biletall.com bir değişiklik yapıp yeni yılı bambaşka bir ülkede kutlamak isteyenler için gidilebilecek en ucuz ülkeleri derledi.

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UKRAYNA

Seyahat etmeniz için vize gereksinimi duymayan ülkelerden biri olan Ukrayna, coğrafi konumu nedeniyle ülkemize de gayet yakın. Para birimi Grivna ve dili Ukraynaca olan Ukrayna 44.5 milyon nüfusa sahip. Fiyat ve pahalılık konusuna gelirsek, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla burada daha ekonomik bir tatil geçirebilirsiniz.

ARNAVUTLUK

Güney Avrupa'da bulunan Arnavutluk'un dili Arnavutça ve nüfusu 2.8 milyon civarında. Para birimi ise Leki. Nüfusunun az olması nedeniyle kalabalık tatil yerlerini sevmeyenler için iyi bir opsiyon olan Arnavutluk aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha az bir bütçeyle tatil yapmanıza olanak sağlıyor.

GÜRCİSTAN

Yaklaşık 70 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan Gürcistan, Karadeniz'in doğu kıyısında yer alıyor. Dili Gürcüce' ve nüfusu da 3.7 milyon. Para birimi ise Lari.

SIRBİSTAN

Listemizin 4. sırasında ise Balkanlar'da yer alan Sırbistan bulunuyor. Resmi dili Sırpça olan Sırbistan'da İngilizce de yaygın bir şekilde konuşuluyor. Eğer İngilizce biliyorsanız bu ülkede insanlarla kolayca iletişime geçebilirsiniz. Para birimi Sırp Dinarı olan ülkenin nüfusu da 7 milyon civarında. Eğer tatilinizi kalabalık olmayan yerlerde geçirmeyi seviyorsanız Sırbistan tam size göre olabilir.

MAKEDONYA

Güneydoğu Avrupa'da bulunan bir Balkan ülkesi olan Makedonya, resmi adıyla ‘'Makedonya Cumhuriyeti'', 25.173 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip. Nüfusu ise sadece 2 milyon. Listedeki ülkelerin çoğu gibi Makedonya da kalabalığı sevmeyen insanlar için oldukça uygun bir ülke. Para birimi ise Makedon Dinarı.