Yılbaşında nereye gitmeli?

Yılbaşını evde geçirmekten veya kendi ülkenizde kutlamaktan sıkılanlardansanız, işte Avrupa’da eğlenceyi doruklarda yaşayabileceğiniz bazı şehirler...

Roma, İtalya



Aşk şehri ve yılbaşı kenti olarak bilinen Roma, karşımıza yılbaşında yoğun ilgi gören yerlerden biri olarak çıkıyor. Sokak gösteriyle bilinen Roma'da yılbaşı kutlamalarının merkezi Kolezyum. Gece ışıklandırılan ve muhteşem bir görüntüye sahip olan Kolezyum, havai fişeklerin atılmasıyla daha da büyüleyici oluyor ve bir sürü insan orada toplanarak yeni yıla girmeyi tercih ediyor.

Eğer daha hareketli bir akşam geçirmek isterseniz, Circus Maximus mekânında yılbaşına özel İtalyan pop yıldızları ücretsiz konser veriyorlar. Bütün geceyi dans ederek geçirmek isterseniz ideal mekanlardan biri olabilir.

Sidney, Avustralya

Yeni yıla ilk giren şehirlerden biri olan Sidney, yeni yılı adeta bir festival şöleni tadında kutluyor. Hazırlıklar haftalar öncesinden başlıyor ve yeni yıla günler kala Opera binası Harbour köprüsü arasındaki park trafiği kapatılıyor. İnsanlar yılın son gününde piknik malzemelerini alarak bu parka akın edip, önceden yerlerini tutuyorlar. Yeni yıl akşamında, vakti gelince atılan hava fişekler gökyüzünü rengarenk bir hale bürüyor. Bu gösteri bitene kadar insanlar bıkmadan gökyüzüne bakıyor ve yeni yılda dilediklerini içlerinden bir kez daha geçiriyorlar.



Sidney'in ilgi çeken bir başka yılbaşı etkinliği de yemekli, partili gemi turları. Havai fişekleri denizin ortasından izlemenin ayrı bir keyif vereceğini söyleyebiliriz. Ayrıca, şehrin dört bir yanında farklı eğlenceler devam edecektir. Maskeli balolara veya konserlere gidip eğlenmek isteyenler olursa senede bir kez olan bu fırsat kaçırmayın.

Dubai

Sürekli yazı yaşayan bir şehirde yeni yıla girmek inanılmaz bir deneyim fırsatı olabilir. Özel partileri ve bütün binalardaki ışık gösterileri ile Dubai yeni yıla çok güzel hazırlanıyor. Dünyanın en yüksek binası olan Burj Halife'de insanlar sıraya giriyor ve 10'ar kişilik ekiplere bölünüp sırayla üst kata çıkartılıyorlar. Orada da güzel bir akşam yemeği yiyorlar.



Dünyanın sekiz harikasından biri olan, özenle tasarlanmış olan Palmiye Adası da yeni yıl kutlamaları için önerebilecek mekanlar arasında. Üzerinde farklı farklı eğlence mekanları, 5 yıldızlı oteller ve pahalı gayrimenkuller bulunduran bu adada çılgınca aktiviteler de yapılmakta.

Berlin, Almanya

Berlin yeni yıla Kasım ayından itibaren hazırlanmaya başlıyor ve Kasım ortasına kadar farklı bölgelere 60'a yakın Christmas pazarları kuruluyor. Her yer ışıl ışıl oluyor ve erkenden insanlar yeni yıl için heyecan duymaya başlıyorlar. Berlin, dünyanın en büyük kutlamalarından birini gerçekleştiriyor.

Brandenburg Kapısı ve Victory Sütunu arasında iki kilometre boyunca uzanan 17. Juni Caddesi o akşam ışık gösterileri sayesinde bir şölen alanına dönüşüyor. İnsanlar canlı müzik ve dj performansları sayesinde kıpır kıpır bir akşam geçirmiş oluyorlar.

Madrid, İspanya

Madrid'de insanlar yılbaşından önce Puerto del Sol meydanında bulunan saatin önünde toplanıp 12 tane üzüm yiyorlar. Bunu yapmalarının sebebi; yeni yılda şans getireceğine inanmaları.

Madrid'in en ünlü caddelerinden biri olan Gra Via'da toplanıp gece boyunca havai fişek gösterilerini izleyebilir, ayrıca önemli meydanlarda kurulan hediyelik eşya pazarlarından sevdiklerinize ufak hediyeler alabilirsiniz.

Kaynak: Tatil Sepeti