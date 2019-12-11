Yılda üç milyon ziyaretçi ağırlayan Ortaçağ kenti Carcassonne

Yılda üç milyon ziyaretçi ağırlayan Ortaçağ kenti Carcassonne

En önemli gelir kaynağı turizm olan Carcassonne; Cite adlı kalesiyle de ünlü.

Çok iyi korunan bu kalenin içinde yer alan dükkanlar da atmosferini bozmayacak şekilde düzenlenmiş ve gezenlere yüzyıllar öncesinin yaşamı hakında fikir veriyor.

Bu kale; üç kilometrelik çift surla ve 52 kule ile çevrili.

Aynı adı taşıyan ünlü Alman kutu oyununun da isim babası olan kalenin en önemli özelliğiyse Avrupa’nın en büyük kalesi olması.

Kuruluşu M.Ö 6. yüzyılda Galyalılar dönemine dayanan bu şirin yerleşim yerinin merkezi bölgesi; 20. yüzyılda mimar Eugène Viollet-le-Duc tarafından onarılmış.

1997 yılında Ville fortifiée historique de Carcassonne adıyla UNESCO Dünya Mirasları listesine de eklenmiş.

Müzeleri; tiyatroları; kafeleri; restoranları ve hediyelik eşya dükkanlarıyla hoş vakit geçirebileceğiniz Carcassonne; Fransa’nın Akdeniz kıyılarına yakın olduğundan Mayıs-Ekim arası uzun bir zaman aralığında rahatça gezilebilir.