Yol hikayelerini çizerek anlatan sanatçı

İnsana özgür olduğunu hissettiren en güzel şeylerden biri de seyahat etmek. Her yolculuk özeldir ve hepimiz anılarımızı ölümsüzleştirmek isteriz. ABD'li bir sanatçı bunun fotoğraf dışında bambaşka ve harika bir yolunu bulmuş.

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Amerika Washington’da yaşayan Chandler O'Leary seyahat etmeyi çok seven bir illüstrasyon sanatçısı.

Eşiyle beraber sürekli seyahat ettiklerini belirten sanatçı, “Her yolculukta eyaletler arası otoyoldan gitmek yerine en karmaşık hattı seçiyorum.” diyor.

O’Leary’nin sırf yol üzerindeki bir heykeli görmek için bütün yolu 200 kilometre uzattığı bile olmuş.

Yol aşığı bu sanatçıyı diğer gezginlerden ayıran şey ise, yol hikayelerini çizerek ölümsüzleştirmesi.

Çizdiği her şey gezgin sanatçının kendi deneyimlerinden bir kesiti anlatıyor: Gördüğü manzaralar, tattığı yemekler, aştığı yollar…

Yol hikayelerini eskiz defterine kaydeden illüstratör, çalışmalarını internet sitesinden paylaşıyor.



Çizimlerde uçak, tekne, tren gezileri; sanatçının gezilerine dair düşünceleri; gidilen yerlere ait tarihi bilgiler ve ipuçları gibi keyifle takip edilecek notlar da yer alıyor.



Sanatçının tarayarak web sitesine koyduğu sulu boyayla kaplı sayfalar gerçek bir seyahat rehberi gibi.

Chandler O'Leary “Bu siteyi kişisel tecrübelerimden oluşan bir dergi gibi değil resimli seyahat rehberi olarak düşünmeyi seviyorum.” diyor.

Çizimlerde yer alan seyahatler kronolojik olarak değil, tematik olarak siteye yükleniyor.

Sanatçının çalışmaları ‘Drawntheroadagain‘ üzerinden takip edilebilir.