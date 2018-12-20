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Yol hikayelerini çizerek anlatan sanatçı
Yol hikayelerini çizerek anlatan sanatçı
İnsana özgür olduğunu hissettiren en güzel şeylerden biri de seyahat etmek. Her yolculuk özeldir ve hepimiz anılarımızı ölümsüzleştirmek isteriz. ABD'li bir sanatçı bunun fotoğraf dışında bambaşka ve harika bir yolunu bulmuş. 
Seyahat 20 Aralık 2018 - 16:00

Amerika Washington’da yaşayan Chandler O'Leary seyahat etmeyi çok seven bir illüstrasyon sanatçısı.

c3Eşiyle beraber sürekli seyahat ettiklerini belirten sanatçı, “Her yolculukta eyaletler arası otoyoldan gitmek yerine en karmaşık hattı seçiyorum.” diyor.

c2O’Leary’nin sırf yol üzerindeki bir heykeli görmek için bütün yolu 200 kilometre uzattığı bile olmuş.

c7Yol aşığı bu sanatçıyı diğer gezginlerden ayıran şey ise, yol hikayelerini çizerek ölümsüzleştirmesi.

c1Çizdiği her şey gezgin sanatçının kendi deneyimlerinden bir kesiti anlatıyor: Gördüğü manzaralar, tattığı yemekler, aştığı yollar…

c4Yol hikayelerini eskiz defterine kaydeden illüstratör, çalışmalarını internet sitesinden paylaşıyor.

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Çizimlerde uçak, tekne, tren gezileri; sanatçının gezilerine dair düşünceleri; gidilen yerlere ait tarihi bilgiler ve ipuçları gibi keyifle takip edilecek notlar da yer alıyor.

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Sanatçının tarayarak web sitesine koyduğu sulu boyayla kaplı sayfalar gerçek bir seyahat rehberi gibi.

c9Chandler O'Leary “Bu siteyi kişisel tecrübelerimden oluşan bir dergi gibi değil resimli seyahat rehberi olarak düşünmeyi seviyorum.” diyor.

c8Çizimlerde yer alan seyahatler kronolojik olarak değil, tematik olarak siteye yükleniyor.

c10Sanatçının çalışmaları  ‘Drawntheroadagain‘ üzerinden takip edilebilir.

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Son güncelleme: 16:03 - 20.12.2018
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