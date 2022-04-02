Yukarı bak İstanbul

Göçmen kuşların rotalarından biri olan İstanbul, Nisan ayında gözlem etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Sarıyer ve Çamlıca’da gerçekleşecek etkinliklerde aynı zamanda her yaşa yönelik atölyeler de bulunacak.

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İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, bulunduğu coğrafi konum gereği göç rotasına ev sahipliği yapan İstanbul'da kuş göçü gözlem etkinliği başlatıyor. ‘Yaban İstanbul' kapsamında yapılacak etkinlikler, 3 Nisan'da Atatürk Kent Ormanı ve 17 Nisan'da Büyük Çamlıca Korusu'nda gerçekleşecek. 352 tür kuşun gözlemlendiği İstanbul'da hayata geçen etkinliklerde her yaşa yönelik atölyeler de bulunacak.

Etkinlik takvimi ise şöyle:

Tarih/Yer: 3 Nisan Pazar günü 10:00-16:00 Atatürk Kent Ormanı Sarıyer

17 Nisan Pazar günü 10:00-16:00 Büyük Çamlıca Korusu

Etkinlik Programı:

• Kuş Gözlemi, Sayım Teknikleri, Dürbün Kullanımı

• Uluslararası Gözlem Kayıtları ve Veri Girişi

• Yaban Hayvanları Tanıtımı, Fotokapan ve İlk Yardım Eğitimi

Atölye programları ise şu şekilde gerçekleşecek:

* Resim ve Oyun Atölyesi

* Kuş Çizim Atölyesi

* “Meraklı Alakarga” İleri Dönüşüm Atölyesi

* Kuşları Tanıyalım Oyun Atölyesi

* Doğa Gözlemi

* Doğa Dedektifi

* Doğada Duvarsız Eğitim

* Sanat Atölyesi

* Ekoloji Atölyesi

* Marangoz Atölyesi

* Hareketli Oyun Atölyesi

* Drama Atölyesi

* Masal Atölyesi

* Orman Banyosu