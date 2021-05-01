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Yüksekova’da dağda kar, ovada sarı çiçekler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ovada doğal olarak yetişen farklı türdeki sarı çiçekler ve Cilo sıra dağları güzel bir manzara oluşturdu.

Güncellenme: 09:41, 01/05/2021
Hayat HaberleriSeyahat
Yüksekova’da dağda kar, ovada sarı çiçekler

İnanlı köyünün yakınlarında bulunan ovada açılan sarı çiçekler, güzelliğiyle görenleri mest etti.

Ovanın tümünü sarıyla kaplayan çiçekler ve ardına inen Cilo dağlarının karlarıyla birleşmesi adeta görenleri hayran bırakıyor.

Sarı çiçeklerin doğada renk cümbüşüne yol açtığını söyleyen vatandaşlar, “Corona virüsü salgını, insanların bu doğa güzelliğini seyretmesine engel oluyor. Geçmiş senelerde ilçemize yurt içi ve yurt dışından çok kişi gelip bu eşsiz doğa güzelliklerini görüyordu. Ama iki yıldır tek tük uğramalar oluyor” dedi. (İHA)

Corona Hakkâri Yüksekova
Yayınlanma Tarihi:09:33,