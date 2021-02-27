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Yüksekova’nın kar altındaki menderesleri

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sıfırın altında 20 derecede buz tutan dereler, sıcaklığın artmasıyla çözülmeye başladı. Kar yığınları arasındaki mendereslerin oluşturduğu güzellik dronla havadan görüntülendi.

Güncellenme: 10:01, 27/02/2021
Hayat HaberleriSeyahat
Yüksekova’nın kar altındaki menderesleri

Yüksekova’nın Cilo Dağları eteklerinde bulunan Nehil Çayı, Kadıköy, Adaklı, Aksu ve Köprücük dereleri, eksi 20 derecede dondu. Hava sıcaklığının son günlerde artmasıyla dereler, çözülmeye başladı.

(FOTO: DHA)

Kar yığınları arasındaki menderesler görsel güzellik oluştururken, havadan dronla görüntülendi.

(FOTO: DHA)

Bölgede fotoğraf çeken doğa fotoğrafçısı Erkan Çapraz: “1950 metre yükseklikteki Yüksekova ovasında birbirinden güzel dev menderesler bulunuyor. Bu menderesler, bugüne kadar gündeme gelmemiş ve görüntülenmemişti.”

(FOTO: DHA)

“O yüzden ben de dronla Yüksekova’nın bu güzelliğini görüntülemek istedim. Menderesler Cilo Dağları ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Doğaseverleri Yüksekova’ya bekliyoruz.” (DHA)

 