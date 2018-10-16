Yunanistan cenneti Santorini kılavuzu

Komşu Yunanistan, yurt dışı tatili planlayanların vazgeçilmez rotalarından biri. Kültürel mirası, iklimi, mutfağı ve daha birçok özelliği ile popüler bir destinasyon olan Yunanistan’da tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihi ise elbette meşhur Yunan adaları. Özellikle yaz aylarında dünyanın dört bir yanından turist çeken Yunan adalarının her biri, farklı özellikleriyle öne çıkıyor. En popüler adalardan biri olan Santorini de özellikle doğası ve sunduğu harika manzaralar ile daha uzun yıllar ideal bir tatil rotası olmaya devam edecek gibi...

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Dünyanın en güzel köylerinden biri: Oia

Yunan adalarından görüntülerin olduğu kartpostalları bilmeyen yoktur. İşte, o kartpostallarda gördüğünüz mavi kubbeli yapıların ve beyaz evlerin kaynağı Oia adlı köy. Bir tepeye kurulu olan Oia, Santorini'nin en meşhur köyü. Butikleri, ufak lokantaları, dar sokakları ve her köşe başından sunduğu eşsiz manzaralarla Oia, kesinlikle görülmesi gereken bir yer.

Özellikle fotoğrafla ilgilenenler için, Oia tam bir cennet denebilir. Oia'nın bu kadar sevilmesinde, dünyaca ünlü gün batımı da ayrı bir etken. Yaz aylarında neredeyse her akşam yüzlerce kişiyi burada güneşin batışını heyecanla beklerken görebilirsiniz. Bu romantik dakikaların, Santorini‘nin, Avrupa'daki en iyi “balayı adası” olarak bilinmesinde payı büyük. Oia köyüne merkezden kalkan minibüslerle kolayca ulaşabilirsiniz.

Santorini'nin merkezi Fira

Santorini'nin merkezi olan Fira, gün boyu hareket arayanları oldukça tatmin edecek bir bölge. Adanın ulaşım ağının da merkezi olan Fira, Fira tüm tatilciler için bir tür buluşma noktası.

Özellikle akşam yemeği için Fira bölgesindeki balık lokantalarını tercih edebilir ve Ege Denizi manzarası eşliğinde hoş bir akşam geçirebilirsiniz. Tarih meraklıları için, Fira'da bulunan Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etmek de oldukça iyi bir alternatif. Fira, konaklama seçenekleri ile de hem aileler hem çiftler için oldukça farklı alternatifler sunuyor. Bunun dışında birçok bar, cafe ve mağazanın bulunduğu Fira'da sıkılmak pek mümkün değil.

Ege Denizi'ni keşfetmenin en iyi yolu: Tekne turları

Söz konusu Ege'nin mavi suları olduğunda, akla ilk gelen elbette bir tekne turuna katılmak. Eski Fira limanından kalkan çeşitli bot turlarına katılarak, Ege Denizi Santorini‘nin gizli köşelerini keşfedebilir ve yüzme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Bu tekne turları arasında en çok ilgi çekenlerden biri, sıcak su kaynaklarında yüzme fırsatı veren tur. Ayrıca bu turla, bölgenin simgelerinden biri olan Nae Kameni Yanardağı'na da tırmanabilir ve manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Şarabın en romantik hali: Santorini üzüm bağları

Yunan mutfağındaki lezzetleri tadarken, onlara eşlik eden Yunan şarabını da mutlaka denemelisiniz. Santorini‘de keşfedilmeyi bekleyen üzüm bağları ve şarap evleri, tatilini gastronomik bir tura dönüştürmek isteyenler için harika bir seçenek.

Bir gününüzü ayırarak buraları gezebilir ve Santorini tatillinizi romantik ve lezzetli bir deneyimle taçlandırabilirsiniz.



Plaj sevenler için sayısız seçenek

Santorini’de her yeri görüp, yapılacak her aktiviteyi yaptıktan sonra tek yapmak istediğiniz tüm günü plajda geçirmek olabilir. Santorini, bu isteğinize karşılık verecek birçok plaja sahip. Jeolojik yapısı nedeniyle, kumun genelde kırmızı ya da siyah olduğu Santorini plajları, aynı zamanda doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Kamari, Red Beach ve Perissa en meşhur plajlarken, Eros Plajı adının hakkını verircesine, romantizm ve sakinlik arayan çiftler için ideal.

Eski Pyrgos sokaklarında zaman yolculuğu

Santorini'nin en eski yerleşim birimlerinden olan Pyrgos, Eski Pyrgos sokakları adanın geri kalan köylerine göre daha az turistik ve bununla aynı orantıda daha iyi korunmuş bir durumda. Ada sakinlerinin yaşamını gözlemlemek istiyorsanız, Pyrgos'un dar sokaklarını arşınlayabilir ve günlük hayatına dahil olabilirsiniz.

Pyrgos ayrıca sunduğu harika manzaralarla da meşhur bir nokta. Burada Santorini'nin kendine özgü mimarisini de yakından inceleme fırsatı bulabilirsiniz.