Yunanistan gezilecek yerler.. Birbirinden güzel adaları ile Yunanistan gezi rehberi…

Birbirinden güzel adaları, kültürü, doğal güzellikleri ve ülkemize olan yakınlığı sebebiyle Türkler tarafından tatil için en çok tercih edilen ülkelerin başında gelen Yunanistan'ın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz...

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Dünya üzerindeki en çok arkeoloji müzesine sahip olan, demokrasi, felsefe, olimpiyatlar, batı edebiyatı, tarih yazıcılığı, tiyatro, ve siyaset bilimi ayrıca matematik gibi bir çok temel bilimin doğum yeri olarak görülen Yunanistan’ın gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik…

YUNANİSTAN GEZİLECEK YERLER

ATATÜRK EVİ

Atatürk Evi bugünkü Selanik’in Aya Dimitriya mahallesinde ve Apostolu Pavlu caddesi üzerinde 75 numaradadır. Bitişiğinde Türk Konsolosluğu vardır. Selanik’te Atatürk Evi, arşiv kayıtlarına göre, Selanik’in Koca Kasım Paşa mahallesi, Islahhane caddesi üzerindedir. Ev, bodrumu ile birlikte üç katlı ve bir avlu içerisindedir. Atatürk'ün doğup büyüdüğü bu evde bir Atatürk büstü, pirinç mangal, bir yazı masası ve çeşitli koltuklar bulunmaktadır. Duvarların birçoğunda Atatürk ile ilgili çeşitli levhalar ve tabakalar asılıdır. Ayrıca Atatürk'ün hayatına dair birçok fotoğraf ve belge yine bu müzede sergilenmektedir.

METEORA

Kalabaka şehrinin bir kasabası olan ve yerden 300 ile 550 metre yüksekliğindeki kayaların üzerine yapılmış manastırlarından oluşan Meteora, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunuyor. 9. yüzyıl başlarında tanrıya daha yakın olmak isteyen rahipler önceleri kayalıkların içerisinde bulunan mağaralarda yaşamaya başlıyor ve sonralarında ise yerleşik yaşama geçmek istemeleriyle beraber kayalıkların tepelerine manastırları inşa ediyorlar. Meteora kelimesi ‘göklerde, havada asılı, gökyüzünün ortasında’ gibi anlamlara gelmektedir. Manastırların kurulduğu bölgede yaklaşık 23 bin yıllık geçmişe sahip Paleolitik ve Neolitik bulgulara rastlanmıştır.

HALKİDİKİ

Selanik'in gözde tatil destinasyonu Halkidiki, masmavi ve berrak plajlarıyla dikkat çekiyor. Üç farklı yarımadadan oluşan, yeşil ve mavinin muhteşem uyumunu gözler önüne seren Halkidiki'de dilerseniz sakin bir plajda dinlenebilirsiniz. Dilerseniz de daha çok eğlence ve müzik ağırlıklı bir zaman geçirebilirsiniz.

ATİNA AKROPOLİSİ

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın hakim tepelerinden birine konuşlandırılan tarihi bir kaledir. Mükemmel mimarisiyle büyüleyen Atina Akropolisi içerisinde antik eser niteliğindeki yapıtlarla doludur. Bu yapıların içerisinde en ünlüsü ‘Parthenon’ olarak bilinmektedir. ‘Akropol’ Yunanca bir kelimedir ve ‘akron, kenar ve ekstremite’ gibi anlamlara gelmektedir. Yunanistan’da birçok akrapolis olmasına rağmen en değerlisi olarak kabul edilen Atina Akropolisi olmasının sebebi konumu ve çeşitliliğidir. Bölgenin 4-5 bin yıllık bir yerleşim alanı olduğu kanıtlanmıştır ve Parthenon, Propylaia dahil sitenin en önemli binalarının yapımını 5. yüzyılda gerçekleştirilmiştir. Atina Akropolisi, UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde bulunan ve 2007 yılından itibaren de Avrupa’nın en seçkin anıtlarından birisi olarak ilan edilen bir alandır. Atina Akroplisi her yıl milyonlarca turist çeken Yunanistan’ın en turistik yerlerinden biridir.

AKROPOLİS MÜZESİ

İsviçreli mimar Bernard Tschumi’nin tasarladığı müzede, Atina Akropolisi’nde gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalarda aşkar olunan kalıntılar sergilenmektedir. 2008 yılından bu yana hizmet veren müzede şu anda tam 4,250 adet buluntu sunulmaktadır. Kazılarla beraber müzenin koleksiyonları da artıyor. Yunanistan’ın mutlaka görülmesi gereken yerlerinden biridir.

HEPHAESTUS TAPINAĞI

Dünyanın en büyük mimarlarından biri olarak kabul edilen Eski Romalı Mimar İktinos tarafından tasarlanan Hephaestus Tapınağı, zanaat ve demircilik tanrısı Hephaestus’a adanmıştır. Günümüze dek en iyi muhafaza edilmiş Yunan tapınaklarından biridir. Milattan önce 460 – 420 yılları arasında inşa edilmiş ve sonrasında bir Hristiyan kilisesine dönüştürülerek bölgedeki Türk hakimiyeti sona erene dek aktif olarak kullanılmıştır. Haliyle günümüze kadar korunabilmiştir. Pentelikon mermerinden yapılan tapınak, sütunların üstündeki basit dairesel başlıkları ile ayırt edilen dor düzeninin güzel bir örneğidir. Virginia, Arlington’daki Arlington House ya da Edinburgh’taki Yeni Parlamento Binası gibi ABD ve Birleşik Krallık’ta bulunan birçok yapı Hephaistos Tapınağı’nın mimarisinden ilham alınarak inşa edilmiştir.

ATİNA ANTİK FORUMU

Pazar Tepesi olarak da bilinen bölge antik bir Yunan kent merkezidir. Akropolis’in kuzeybatısında bulunan bölgeden geriye şu anda harabeler kalmıştır. Bölgedeki yapıların çoğu mermerden yapılmıştır. 6. yüzyılda oluşturulan bölge Roma’da şehirlerin siyasi, sosyal ve kültürel birçok kararının alındığı şehir kompleksidir.

SAMARIA GEÇİDİ

Girit Adası’nda bulunan ve 1962 yılından bu yana milli park olarak ilan edilen bir alandır. Geçit 18 kilometre uzunluğundadır ve adını yakınında bulunduğu Samaria Köyü’nden almaktadır. Çok çeşitli bitki türlerine, rengarenk çiçeklere ve pekçok canlı türüne ev sahipliği yapan bölge Yunanistan’ın turistik yerlerinden biridir. Mükemmel vadiler ve kayalıklarla Samaria Geçidi doğa meraklıları için önemli seyahat alanıdır.

SİNTAGMA MEYDANI

Sintagma Yunanca’da ‘anayasa’ demektir. Bu meydan 19. yüzyılın ortalarında yaşanan isyan neticesinde Yunan Kral Otto’nun siyasi gücüne ve dini misyonlarına sınırlama getirilmiştir. Bu hadisenin ardından Ortodoks dini inancına sahip bir hükümdar bölgenin yönetimini devralmıştır. Bu kararların alınmasını temin eden yeni bir anayasanın çıkarılmasını sağlayan isyanın gerçekleştiği meydan bu isimle anılmaya başlanmıştır. Şu anda bölgenin yakınında Yunanistan Meclisi yer alıyor. Bu bölgede aynı zamanda Sintagma Metrosunun istasyonu bulunmaktadır. Biri güneyde diğeri ise kuzeyde olmak üzere iki adet yeşil alan bulunuyor ve bu alanların tam ortasında bir çeşme yer alıyor. Ayrıca Yunan Parlamentosunun çevresinde bulunan Ulusal Bahçeler adındaki yeşil alanlarda ziyaretçilere açıktır.

BEYAZ KULE

Selanik’in simgesi olan bu kule Osmanlı Devleti tarafından Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılmıştır. Mimarının Mimar Sinan olduğuna dair bazı iddialar vardır. Kule, zindan olarak kullanılırken 1826'da Sultan II.Mahmud'un emri üzerine kuledeki tutukluların hepsi kılıçtan geçirilince ise adı, ‘Kanlı Kule' olarak değiştirilmiş. Osmanlı-Türk döneminde Beyaz Kule‘ye; ayrıca Kalamarya Kulesi adı da verilmişti.1988 yılında Selanik erken Hristiyanlık ve Bizans anıtları ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girerken, aynı yıl Selanik Beyaz Kule ile Europa Nostra koruma ödülünü almıştır. 30 metre yüksekliğinde, 70 metre çapında 6 katlı olan bu kuleye ayrıca zamanında Aslan Kulesi ve Yeniçeri Kulesi de denilmekteydi. 1912’de Selanik Yunanlıların eline geçince kule sembolik bir vaftiz uygulaması olarak beyaza boyanmıştır. İsmi buradan gelmektedir. Ancak zamanla kule eski rengine dönmüştür.

PLAKA

Atina’da bulunan tarihi bir mahalledir. Sintagma Meydanı ile Monastiraki Meydanı ortasında, Akropolis’in hemen eteklerinde bulunan Plaka şehrin turistik mekanlarından olmasıyla beraber yerel halkın da sıkça ziyaret ettiği bir semt. Akropol ve birçok arkeolojik bölgeye yakınlığı sebebiyle ‘Tanrıların Mahallesi’ olarak bilinmektedir. Akropolis’in kuzeydoğusunda bulunan Plaka'nın cazibesi, kasaba sokakları havasındaki ambiansı, az katlı pastel renkli binaları, neşeli meydanları, begonvilli sokakları, davetkar tavernaları ve zengin alışveriş olanaklarıdır.

MYRTOS PLAJI

Myrtos plajı Kefalonya adasının en fotojenik plajıdır. Plajın arkasında yer alan tepeden göreceğiniz manzara kefes kesicidir. Açık ve derin bir denize sahip olan Myrtos adanın kuzey kısmında yer alıyor. Assos köyünün çok yakınında olan Myrtos seyahat dergilerinin vazgeçilmez plajı olarak sık sık listelenir. Dünyanın en iyi plajları arasında yer alan Myrtos, mutlaka görülmesi gereken muhteşemlikte.