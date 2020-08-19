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Yunanistan’ın Seyşel Adaları: Lichadonisia
Yunanistan’ın Seyşel Adaları: Lichadonisia
"Yunanistan'ın Seyşel Adaları" olarak tanımlanan Lichadonisia, ülkenin kuzeydoğusundaki Evia Adası'nın kuzeyinde yer alıyor.
Seyahat 19 Ağustos 2020 - 11:28

Bu büyüleyici ve doğası bozulmamış takımadalara ulaşım, küçük bir kasaba olan Kamena Vourla’dan teknelerle sağlanıyor.

Foto: DepoPhotos

Tümü tamamen ıssız olan adaların, M.Ö 426 yılında bir volkanik patlamanın tetiklediği deprem sonrası oluştuğu öngörülüyor.

Foto: DepoPhotos

Adaların oluşumuna ilişkin bir de ilginç efsane de mevcut.

Foto: DepoPhotos

Bu efsaneye göre; Herkül’ün karısı Dienera, kocasının kendisini hizmetçileri Lihas ile aldattığını düşünür ve intikam almak için, hizmetçiyle Herkül’e bir zehirli pelerin gönderir.

Foto: DepoPhotos

Herkül pelerini giyer giymez dayanılmaz bir acı vücudunu kaplayınca pelerinle birlikte hizmetçisini de denize atar.

Foto: DepoPhotos

Tanrı Poseidon da Lihas’ın parçalarını adalara dönüştürür.

Foto: DepoPhotos

Takımadaların en büyüğü Mangolia, dikdörtgen bir şekile ve doğal liman görevi gören bir koya sahip.

Foto: DepoPhotos

Diğer adalar ise, Megali Strongili, Mikri Strongili, Voria ve Limani.

Foto: DepoPhotos

Manoli Adası’nın batı kısmında bulunan yaklaşık 6 metre derinlikteki batık gemi, dalış tutkunlarını da bölgeye çekiyor.

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