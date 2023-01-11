Yüzeyi buzla kaplı Balık Gölü’nde fotoğraf merakı

Ağrı'daki Balık Gölü yüzeyi buzla kaplı görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

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Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Sinek Yaylası mevkiinde bulunan Balık Gölü sahip olduğu doğal güzellikleriyle yılın her dönemi çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yazın kamp yapmak isteyenlerin tercih ettiği göl, kışın da buzla kaplı yüzeyiyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için İstanbul’dan gelen bir grup fotoğraf tutkunu da buzla kaplı gölün üzerinde yürüyüş yaptı.

Burada fotoğraf çeken grup, çevredeki köylerde yaşayan vatandaşların olta ile balık avlamasını izleyip bu anları fotoğrafladı.

TEKRAR GELECEKLER

Fotoğrafçı Mürsel Yağcıoğlu, daha önce de bölgeye grup halinde fotoğraf tutkunlarını getirdiklerini, gelenlerin bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini çok beğendiğini söyledi.

16 kişilik ekiple fotoğraf çekimi için önce Van, sonra da İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret ettiklerini belirten Yağcıoğlu, ilkbaharda da bölgeye gelmeyi planladıklarını bildirdi.

Yağcıoğlu, şunları kaydetti: “Hem dağlarda hem de gölde muazzam bir görüntü var. Buzun üzerinde yürümek çok heyecanlıydı. Buzdan sesler geliyordu ve üzerinde yürürken heyecanla fotoğraf çektik. Grubumuzdaki birçok kişi donmuş bir gölün üzerinde ilk defa yürüdü. Biz özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar ve doğayı özleyen insanlar olarak bu tür yerlere geldiğimizde aldığımız keyfin tadına doyum olmuyor.”

Arzu Şener ise buzun üzerinde yürümenin keyifli olduğunu belirterek, “Burada olmak çok güzel, müthiş ve inanılmaz bir deneyim. Daha önce karın üzerinde dolaştım ama buz tutmuş bir gölü ilk defa gördüm. Burası muhteşem ve tekrar geleceğiz” ifadelerini kullandı. (AA)