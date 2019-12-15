Yüzyıllar sonra keşfedilen gizemli Hazine Binası

Yunanistan'ın güneyindeki Mykene'de bulunan Atreus'un Hazine Binası, M.Ö. 1250'de inşa edilmiş. Yüzyıllar boyunca gözlerden ırak olan ve yeri bile unutulan bu gizemli yapı, 19. yüzyılın ikinci yarısında keşfedildi.

Atreus Hazine Binası, Yunanistan kuru kereste yöntemi ile kubbe şeklinde inşa edilmiş.

Kubbe, yukarıya doğru çıkıldıkça daraltılan taş halkalarla oluşturulmuş. Bindirme tekniği denilen bu yöntemle yapılan ve yaklaşık 14.5 metre çapındaki kubbesi, bu tür yapılar arasında büyüklüğüyle dikkat çekmekte.

Yunanistan’da bulunan dokuz adet kubbeli mezarlardan en büyüğü olan yapı, usta taş işçiliğiyle de ön plana çıkıyor.

Atreus Hazine Binası, yapımından 1400 yıl sonrasına tarihlenen Roma'daki Pantheon'un inşasına kadar dünyanın en büyük taş kubbesiymiş. Panagitsa tepesinin üstünde bulunan hazine binasının arç kullanılmadan tamamlanan inşaatı da oldukça karmaşık koşullarda gerçekleştirilmiş.

Bu antik binanın en dikkat çekici unsurlarından biri, girişin üstünde sabitlenmiş taş levha. Ağırlığı 120 ton olan bu levhayı, bin yıllar önce bu tepenin üstüne çıkarıp mevcut yerine yerleştirmek bugünden baktığımızda inanılmaz görünüyor.

38 metre uzunluğundaki geçitten geçerek ulaşılabilen ana dairenin iç yapısının da bir zamanlar altın, gümüş ve bronz süslemelerle bezeli olması, binaya ayrı bir ün katmış.