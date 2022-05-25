Yüzlerce yıl toprak altında kalan antik kent: Ceraş

Ürdün'ün başkenti Amman'a 50 kilometre uzaklıkta yer alan Ceraş kenti, Roma İmparatorluğu döneminin izlerini görmek isteyenleri ağırlıyor.

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Antik Roma döneminde Geresa (Jerash) adıyla anılan Ceraş, o dönemlerde kalabalık ticaret şehriydi.

Milattan Sonra 749 yılında şiddetli bir deprem sonucu büyük bölümü yıkılan Ceraş’ın yıkım ve kalıntıları yüzlerce yıl toprağa gömülü kaldı.

Bu önemli yerleşim birimi, Alman oryantalist Ulrich Jasper Seetzen tarafından 1806 yılında keşfedilmesinin ardından gün yüzüne çıkartıldı.

Tarihi Bronz Çağı’na kadar dayanan kent, kemerleri, tiyatroları ve zarif caddeleri, sütunlarla çevrelenmiş meydanıyla etkileyici bir atmosfere sahip.

Ortadoğu’nun en iyi korunan Roma kentlerinden biri olarak gösterilen Ceraş’ı ziyaret ücreti ise 8 Ürdün dinarı.