Zelve Açık Hava Müzesi her gün dolup taşıyor

Kapadokya'ya giden turistlerin büyük ilgi odağı olan Zelve Açık Hava Müzesi her gün dolup taşıyor. Zelve Açık Hava Müzesi'ni geçen ay 135 bin 64 kişi ziyaret etti.

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İtalyan Veranica Ranetta Brandoni, “Kapadokya çok etkileyici ve büyüleyici bir yer. Birçok tarihe ev sahipliği yapmış. Ülkeme dönünce arkadaşlarıma Kapadokyadan bahsedeceğim. Onlar da burayı görmeli” dedi.

15 yıl önce Kapadokya’yı gezdiğini söyleyen Elif Güney, “Buraları gezerken taş evlerde yaşayan insanları hayal ediyorum. Sanki her birinin nefesini üzerimde hissediyorum. Kapadokya çok anlamlı, esrarengiz bir yer. Herkesin Kapadokya ve Zelve Vadisi’ni görmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Hindistan’dan ailece Kapadokya turuna katılan Anish Khındrı, “Kapadokya çok güzel bir yer. Tarihine ve doğal güzelliklerine kapıldık. Hindistan’a gittiğimizde, Türkiye’ye gelecek arkadaşlarıma Kapadokya’yı gezi listelerine eklemelerini söyleyeceğim. Kapadokya çok güzel” ifadesini kullandı.

Turist rehberi Ali Battır da yaptığı açıklamada, “Buradaki kayaların oyulma sürecine baktığımızda 2 bin yıllık. Oluşumlar özellikle Roma döneminden sonra başlamakta. Zelve Açık Hava Müzesi de bölgede insan yaşamının olduğu en büyük alan. Geçmişte bu bölgede 3 bin insan aynı anda yaşamış durumda. Şu an çoğu mağaraların alt giriş kısımları yıkılmış ya da yukarıdan düşen kayalardan dolayı kapanmış durumda. Bu bölgeyi gezen misafirlerimiz genellikle Ürdün’de bulunan Petra’ya çok benzetiyor” dedi. (İHA)