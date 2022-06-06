Zerzevan Kalesi yıldızlar altında fotoğraflandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan ve yapılan arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken Zerzevan Kalesi yıldızlar altında fotoğraflandı.

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan ve yapılan arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken Zerzavan kalesi bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntıları, kaya mezarları, Mithras Tapınağı, kaya mezarları, hamamlar, tahıl ve silah depoları ile su sarnıçları gibi önemli mekanlar barındırıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken Zerzavan Kalesi’nde Fotono21 Fotoğraf Derneği üyeleri yıldız pozlama yaptı.



Derneğin Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, “2018 yılından beri Zerzevan Kalesi’ni 4 mevsim fotoğraflamaktayız. İlki geçen sene yapılan Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği, 2-4 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Zerzevan Kalesi 3 bin yıllık tarihi ile bu yıl da Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği’ne ev sahipliği yapacak. 9-12 Haziran’da yapılacak etkinlikte açacağımız sergi için bir kez daha Zerzevan Kalesi’ne yıldızları pozlamak için gittik. Yapılan çekimlerden oluşan sergi 9-12 Haziran’da yapılacak 2022 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği süresince Zerzevan Kalesi’nde sergilenecek, tüm sanatseverleri sergiye bekliyoruz” dedi. (İHA)

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