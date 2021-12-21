Zirvede kar, sahilde deniz keyfi

Antalya'da yerli ve yabancı turistler sahilde denizin keyfini çıkarırken, şehir merkezine 40 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi Saklıkent'e çıkanlar kar topu oynadı.

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Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Antalya’da aynı anda iki mevsim yaşanıyor.

Hava sıcaklığı öğle saatlerinde 20 dereceyi bulurken, yerli ve yabancı turistler denize girmeye devam ediyor.

Şehir merkezine 40 kilometre uzaklıktaki 2547 rakımlı Bakırlı Dağı zirvesindeki Saklıkent Kayak Merkezi ise karla kaplandı.

Yerli ve yabancı turistler denize girerken, diğer yandan Bakırlı Dağı’nın karla kaplı zirvesini seyretmenin zevkini yaşıyor.

Günübirlik tatil için Antalya’dan ailesiyle Saklıkent’e giden Kadir Güler, “Dün kar yağdı. 20 santimetreye yakın kar var. 30 dakikada buraya çıktık kar manzarası, 30 dakika sonra denize gidip yüzebiliyoruz” dedi.

“YILBAŞI ÖNCESİ SEZON AÇILIR”

Saklıkent Kayak Kulübü yöneticisi Osman Özaydın, ” İki gün önce kar yağışıyla Saklıkent beyaza büründü. Birkaç gün sonra ikinci yağışı bekliyoruz. Yılbaşı öncesi kayak sezonunu açmış olacağımızı düşünüyorum. Kent sakinleri buraya gelip kar, hemen yarım saat sonra da deniz keyfi yapabilecek” diye konuştu.

Kar keyfi yapanlar, aynı gün içinde Konyaaltı Sahili’nde de güneşin ve denizin tadını çıkardı. Çocuklar denize girerken anne ve babaları onları izledi.

Pırıl pırıl güneşli bir günün yaşındığı turizm kentinde, sahil şeridi yürüyüş ve spor yapanlarla dolup taştı. (DHA)