140 bin TL’lik çanta talebine yetişemediler: Hermes 3 yeni fabrika açıyor

Corona virüsü salgınında pek çok şeye olan talep düşerken, Hermes çantalara olan ilginin patlaması firmayı harekete geçirdi. Lüks moda devi, 140 bin TL'yi bulan fiyatlarla satılan Hermes Birkin ve Kelly çantalardan üretebilmek için üç yeni fabrika açmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın bir kısmı açlık ve yoksullukla boğuşurken, bir kesim zenginliklerine zenginlik katmaya devam ediyor. Corona virüsü salgını döneminde dünyadaki milyarderlerin serveti yüzde 27,5 artış göstererek 10,2 trilyon dolara ulaşmıştı. Zenginlerin, zenginliklerini artırdığı dönemde, dünyanın en lüks çantalarının satışları da fırladı.

Dünyaca ünlü Fransız lüks moda markası Hermes, 6 bin sterlin yani yaklaşık 111 bin TL’lik deri çanta talebini karşılamakta zorlandığı için üç yeni fabrika kurulacağını açıkladı.

Lüks moda evi, corona virüsü salgınıyla birlikte talep patlaması yaşarken, zenginlerin pandemi süresinde biriktirdikleri paraları harcamaya başlamasıyla, siparişlere yetişemiyor.

Hermes'in ikonik çanta modelleri Birkin ve Kelly, pandemi süresince talep patlaması yaşadı.

140 MİLYAR GELİR ELDE ETTİLER

Hermes’in gelirleri, 2020 yılında yüzde 41 oranında artış gösterdi. Lüks moda devinin geliri, pandemi öncesi seviyelere göre yüzde 33 artarak 7.5 milyar sterline (140 milyar TL) ulaştı.

Fransız devi, Birkin ve Kelly gibi ikonik modellerin yanı sıra Della Cavalleria ve 24/24’e de talep artışı olduğunu açıkladı. Yeterince çanta üretmekte zorlandığı belirtilen firmanın Fransa’da üç yeni fabrika açacağı belirtildi.

Prenses Diana ve Kate Moss gibi ünlü isimlerin tercihi olarak ünlenen Hermes Birkin modeller o kadar sınırlı sayıda üretiliyor ki mağazalarda bulmak neredeyse imkansız…

140 BİN TL’YE SATILIYOR

New York'taki Madison Avenue Couture butiğinin sahibi olan Judy Taylor, 2020 yılında 2019'a kıyasla yüzde 30 daha fazla Hermes çanta sattığını, bunun da son 11 yılın en iyi rakamları olduğunu söyledi. Son dönemde işlerinin çok arttığını ifade eden Taylor en çok rağbet gören renklerin gri, siyah, altın, kirli beyaz ve karamel olduğunu belirtti.

Çantaların fiyatının yüzde 10 ile 20 arasında artmasının bile talebi düşürmediğini söyleyen Taylor, Hermes çantaların geçtiğimiz yıl ilk kez 20 bin dolar (140 bin TL) barajını aştığını vurguladı.

CARDİ B’NİN HERMES KOLEKSİYONU GÜNDEM OLMUŞTU



Çantalara olan ilgide ünlülerin payı da yadsınamaz bir gerçek. Dünyaca ünlü rapçi Cardi B., sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda dolabının Hermes çantalarla dolu olduğunu göstermişti.

Rapçi, iki yaşındaki kızına da 8 bin dolarlık bir Hermes Birkin almıştı.

Ünlü oyuncu Michael B. Jordan da son dönemde Hermes'e gözünü çevirenlerden. Jordan, Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı Lori Harvey'e çanta yerine Hermes'ten hisse almıştı.

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