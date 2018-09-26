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17 milyon değerinde altından ayakkabı
17 milyon değerinde altından ayakkabı
İki ünlü marka güçlerini birleştirdi ve dünyanın en pahalı ayakkabısını tasarladı. 17 milyon değerindeki ayakkabı bugün Dubai'de sergilenecek...
Moda 26 Eylül 2018 - 13:48

Geçtiğimiz yıl ünlü tasarımcı Debbie Wingham bir müşterisinin doğum günü hediyesi isteği üzerine bin değerli taş kullanarak bir ayakkabı tasarlamış ve bunu 15.1 milyon dolara satmıştı. Dünyanın en pahalı ayakkabısı olan bu modelin üzerine çıkabilen olmamıştı.

17 milyon dolarlık altından ayakkabı.

17 milyon dolarlık altından ayakkabı.

Şimdi ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Jada Dubai ile Passion Jewellers yaptıkları işbirliği sonucunda tam olarak 17 milyon dolarlık bir ayakkabı tasarladı. Ayakkabı için yüzlerce elmas ve 2 adet 15 karatlık elmas kullanıldı. The Passion Diamond adlı ayakkabı bugün Dubai’de Burj el Arab otelinde sergilenecek…

17-milyon-dolarlik-ayakkabi

Ayakkabı için yüzlerce elmas ve 2 adet 15 karatlık elmas kullanıldı

Gerçek altın ve elmaslarla süslü ayakkabı dışında, işbirliği yapan markalar 27 bin ve 25 bin dolar değerinde iki ayakkabı daha tasarladı… Elmas, yakut ve altınla bezeli ayakkabılar da bugün görücüye çıkacak…

Elmaslarla bezeli bu ayakkabının fiyatı da 27 bin dolar.

Elmaslarla bezeli bu ayakkabının fiyatı da 27 bin dolar.

Yine aynı şekilde mücevherlerle hazırlanan bu stiletto ise 25 bin dolar.

Yine aynı şekilde mücevherlerle hazırlanan bu stiletto ise 25 bin dolar.

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