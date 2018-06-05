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2018 CFDA Awards kırmızı halısı bu yıl sönük geçti
2018 CFDA Awards kırmızı halısı bu yıl sönük geçti
Moda dünyasının en önemli ödül törenlerinden biri olan Council of Fashion Designer Awards (CFDA) dün gerçekleşti. New York'taki Brooklyn Müzesi'nde gerçekleşen etkinlikte kıyasıya bir mücadele vardı.
Moda 5 Haziran 2018 - 10:16

Naomi Campbell’in Moda İkonu, Kim Kardashian’ın Influencer ödülü aldığı gecede kırmızı halı ise içler acısıydı. Böyle önemli bir moda etkinliğinde, üstelik stil oskarları olarak bilinen bir törende tercih edilen kıyafetler oldukça özensizdi…

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Alessandra Ambrosio

Tango yapmaya hazır gibi görünen Alessandra Ambrasio, Tommy Hilfiger marka, sabahlık görünümlü kırmızı mini elbisesi ve bilekten bağlamalı stilettoları ile oldukça şıktı.

Gigi Hadid

Gigi Hadid

Versace imzalı renkli bir tulumla ödül törenine katılan Gigi Hadid, çok farklı bir stille karşımıza çıktı.

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Moda dünyasında yarattığı etkilerden dolayı Influencer ödülüne layık görülen Kim Kardashian, Rick Owens marka iki parça bir kıyafet tercih etmiş. Ne var ki tepeden topladığı saçları, crop top üstü ve balık eteği ile şık olduğunu söyleyemeyeceğiz… Özellikle ödül alacak biri olarak, oldukça sıradan bir tercih diyebiliriz…

Kendall Jenner

Kendall Jenner

Gecenin en sevimlilerinden biri Kendall Jenner’dı. tüylü lila renkli koktely elbisesi ile kusursuz görünüyor…

Sara Sampaio

Sara Sampaio

En şık isimlerden biri ise Sara Sampaio oldu… Portekizli modelin nude tonlarındaki derin göğüs dekoltesi elbisesi gerçekten şık bir görünüm elde etmesini sağlamış.

Bir dönemin efsane oyuncusu Broke Shields, maskülen bir kombinle katıldı geceye. Lakin biz onun bu halini pek sevemedik...

Bir dönemin efsane oyuncusu Broke Shields, maskülen bir kombinle katıldı geceye. Lakin biz onun bu halini pek sevemedik…

Emily Ratajkowski iki parçadan oluşan çiçekli kıyafeti ile kötünün iyisi bir stile sahipti...

Emily Ratajkowski çiçekli kıyafeti ile kötünün iyisi bir stile sahipti…

Irina Shayk'ın Versace imzalı uçuş uçuş elbisesi çok şık ne var ki ortadan ayırdığı saçları ve tek bant ayakkabıları oldukça sakil duruyor...

Irina Shayk’ın Versace imzalı uçuş uçuş elbisesi çok şık ne var ki ortadan ayırdığı saçları ve tek bant ayakkabıları oldukça sakil duruyor…

Rosie Huntington

Rosie Huntington

Shanina Shaik

Shanina Shaik

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