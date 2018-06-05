2018 CFDA Awards kırmızı halısı bu yıl sönük geçti

Moda dünyasının en önemli ödül törenlerinden biri olan Council of Fashion Designer Awards (CFDA) dün gerçekleşti. New York'taki Brooklyn Müzesi'nde gerçekleşen etkinlikte kıyasıya bir mücadele vardı.

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Naomi Campbell’in Moda İkonu, Kim Kardashian’ın Influencer ödülü aldığı gecede kırmızı halı ise içler acısıydı. Böyle önemli bir moda etkinliğinde, üstelik stil oskarları olarak bilinen bir törende tercih edilen kıyafetler oldukça özensizdi…

Tango yapmaya hazır gibi görünen Alessandra Ambrasio, Tommy Hilfiger marka, sabahlık görünümlü kırmızı mini elbisesi ve bilekten bağlamalı stilettoları ile oldukça şıktı.

Versace imzalı renkli bir tulumla ödül törenine katılan Gigi Hadid, çok farklı bir stille karşımıza çıktı.

Moda dünyasında yarattığı etkilerden dolayı Influencer ödülüne layık görülen Kim Kardashian, Rick Owens marka iki parça bir kıyafet tercih etmiş. Ne var ki tepeden topladığı saçları, crop top üstü ve balık eteği ile şık olduğunu söyleyemeyeceğiz… Özellikle ödül alacak biri olarak, oldukça sıradan bir tercih diyebiliriz…

Gecenin en sevimlilerinden biri Kendall Jenner’dı. tüylü lila renkli koktely elbisesi ile kusursuz görünüyor…

En şık isimlerden biri ise Sara Sampaio oldu… Portekizli modelin nude tonlarındaki derin göğüs dekoltesi elbisesi gerçekten şık bir görünüm elde etmesini sağlamış.