2018 Haute Couture haftasındaki tasarımlar şaşkınlık yarattı; “Bu tasarımlar kimlere özel?”

Günümüzde hızlı tüketimden dolayı hazır giyim kıyafetlere ilgi artsa da, Haute Couture tasarımlardan vazgeçemeyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Lakin geçtiğimiz hafta düzenlenen moda haftasında gördüklerimiz Haute Couture'dan oldukça uzaktı...

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Nedir Haute Couture? Bir kıyafetin Haute Couture sayılabilmesi için gerekli olan şey nedir? Kişinin özel beğenisine göre tasarlanmış, sadece bir tane olup, kişiye özel tasarlanan kıyafetlerdir. Bunun da ötesinde ‘Yüksek dikim’ dediğimiz özel kıyafetler, eskiden zanaatkarların elinde hayat bulduğu için çok da değerliydi…

Her şeyi Charles Frederick Worth başlattı

Moda dünyasının en üst mertebesi olan Haute Couture köklü bir geçmişe sahip. Charles Frederick Worth bu terimi hayatımıza sokan ünlü bir modacı. 1900’lü yılların başlarında Lady Curzon'a bir elbise tasarlayan ve o günden sonra sadece Paris asilzadelerinin değil Avrupa'nın da dikkatini çeken İngiliz tasarımcı yoğun talep üzerine bir Haute Couture atölyesi açtı. Ardından bir çok kişi bu alan üzerinde çalışmaya ve özel dikimler yapmaya başladı…

Dünyada başarılı isimler de var

Günümüzde ise Elie Saab, Iris Van Herpen, Viktor & Rolf, Karl Lagerfeld / Chanel, Dior, Giorgio Armani, Alexandre Vauthier, Fendi, Jean Paul Gaultier gibi moda evleri, bu işi en iyi yapan markalardan… Ülkemizde ise Raşit Bağzıbağlı, Arzu Kaprol, Bahar Korçan, Cengiz Abazoğlu, Cemil İpekçi, Dilek Hanif, Faruk Saraç, Özgür Masur, Yıldırım Mayruk, Tuvanam, Özlem Süer gibi pek çok başarılı Haute Couture yapan tasarımcılarımız da var…

Dünyaca ünlü markalar şaşırtıyor

Ve gelelim 2018’e… 1 Temmuz’da Paris’te başlayan Haute Couture Fashion Week, kişiye özel dikimin yıllar içinde nasıl değişime uğradığını gözler önüne serdi. Podyumu adeta Alien’lar, uzaylılar basmış gibiydi. Özellikle Victor&Rolf’un yataktan çıkmış gibi görünen tasarımı, Maison Margiela’nın toynaklı ayakkabılarla kombinlediği uzaylı kıyafetleri, Jean Paul Gaultier’in transparan elbiseleri adeta ‘Bunların Haute Couture olduğuna emin misiniz?” sorusuna neden oldu… İşte o tasarımlardan bazıları…