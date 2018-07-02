2018’in yeni trendi ‘Gökkuşağı’ renkleri

Gökkuşağının tüm tonlarını üzerinizde taşımaya hazır mısınız? O halde 2018 yaz koleksiyonlarına mutlaka göz atın. En can alıcı, en neon gökkuşağı renkleri bu sezon içinizi ısıtacak...

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Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor ve daha fazlası… Gökkuşağının tüm renklerini üzerinize giymeye hazır olun. Çünkü rengarenk bir yaz bizi bekliyor… Renkli elbiseler, pilili etekler, blok renkli tulumlar, jeanler, aksesuarlar ve daha pek çok tasarımda adeta renge hakim olacağız…

Zira son yıllarda moda tasarımcıları artık tek bir renge vurgu yapmak yerine pek çok tonu birlikte kullanmayı tercih ediyor. Burberry’nin 2018 Sonbahar-Kış, Missoni’nin 2018 İlkbahar-Yaz, Dolce&Gabbana, Gucci ve Versace’nin de 2018 Sonbahar-Kış, bolca rengin hakim olduğunu görmek mümkün.

Fitil 1970’te atıldı

İnsan Hakları Aktivisti Gibert Baker, 1970'lerde, bir kumaşı kesip, renklendirip bunu tasarım haline getirmiş ve ortaya ilginç bir şal çıkmış. Hatta o dönem oldukça popüler olan Baker, gökkuşağının güzelliğinden ilham aldığını söylemiş.

Pembe, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit ve menekşeden oluşan tasarımın meğer bir de anlamı varmış… Pembe cinsiyet, kırmızı hayat, turuncu sağlık, sarı güneş, yeşil doğa, mavi sanat, çivit ahenk ve menekşe ruhu temsil ediyormuş… Baker 70’lerde bu tasarımı her şeyde görmek istediğini söylemiş. İşte neredeyse 48 yıl sonra Baker’in hayali gerçekleşti ve artık her yer gökkuşağı renklerine büründü…

2020’ye kadar bizimle

Gökkuşağı renkleri sokakları da etkisi altına almış durumda. Ünlü model Kendall Jenner, stiliyle dikkat çeken şarkıcı Lady Gaga, katıldığı bir davette giydiği tulumla dikkatleri üzerine çeken model Gigi Hadid bu akımın öncülerinden diyebiliriz. Ayrıca renkli kişiliğinizi sadece kıyafetlerde değil, telefon kılıflarınızda, mobilyalarınızda, duvar kağıtlarında, ayakkabı ve çantada da gösterebilirsiniz…

Son olarak… Gardırobunuzu renkli parçalarla doldurabilirsiniz. Zira bu yeni akım öyle kolay kolay geçmeyecek gibi… Hatta pek çok moda duayeni 2020’ye kadar sürebileceğini belirtiyor…

