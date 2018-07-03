Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
2018’in yeni trendi ‘Upside Down Bikini’
2018’in yeni trendi ‘Upside Down Bikini’
Sosyal medya yeni bir akımın daha başlamasına vesile oldu. İtalyan model Valentina Fradegrada'nın başlattığı trend şu an çığ gibi büyüyor...
Moda 3 Temmuz 2018 - 06:44

Günümüzde artık trendleri moda guruları veya moda endüstrisi değil, ya sokak modası ya da sosyal medya belirler hale geldi… Bunun son örneği ise ipli üçgen bikiniler…

Valentina Fradegrada

Valentina Fradegrada

İtalyan model Valentina Fradegrada, hesabından bir fotoğraf paylaştı. Bikinisin üstünü ters çevirip bağlayarak yeni bir akımın ateşini de fitillemiş oldu. Paylaşımı öyle ses getirdi ki şu an sosyal medya bu tarz paylaşımlarla dolu…
upsidedownbikini-instagram-5Fradegrada olayın büyümesinden sonra ise kendi hesabından hariç,’Upside Down Bikini’ adında bir hesap açtı ve şu an 20 binin üzerinde takipçiye sahip. Burada yeni akımı deneyenlerin fotoğraflarını görebilirsiniz…
upsidedownbikini-instagram-6Her ne kadar bu akım kadınlar tarafından çok beğenilip olumlu yorumlar yapılsa da “Gördüğüm en aptalca şey”, “Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz, nasıl gireceğiz denize”, “Gerçekten artık saçmaladınız” gibi tepkiler de vardı…
upsidedownbikini-instagram-3Aslında bikiniyi ters çevirmek yeni bir şey değil… Yıllardır güneşlenmek isteyen ama izi kalsın istemeyen hemen hemen her kadın bu yola başvuruyor.
upsidedownbikini-instagram-4Bikiniyi ters giymek Valentina’ya göre hem daha seksi hem de göğüsleri olduğundan büyük gösteriyor. Ama siz siz olun giyerken, özellikle de deniz ya da havuza girerken dikkat edin. Yoksa hiç beklemediğiniz anda ipler çözülebilir, bikini göğüslerinizden kayabilir…
upsidedownbikini-instagram-2upsidedownbikini-instagram-1upsidedownbikini-instagram-8

Etiketler