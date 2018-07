2018’in yeni trendi ‘Upside Down Bikini’

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Günümüzde artık trendleri moda guruları veya moda endüstrisi değil, ya sokak modası ya da sosyal medya belirler hale geldi… Bunun son örneği ise ipli üçgen bikiniler…

İtalyan model Valentina Fradegrada, hesabından bir fotoğraf paylaştı. Bikinisin üstünü ters çevirip bağlayarak yeni bir akımın ateşini de fitillemiş oldu. Paylaşımı öyle ses getirdi ki şu an sosyal medya bu tarz paylaşımlarla dolu…

Fradegrada olayın büyümesinden sonra ise kendi hesabından hariç,’Upside Down Bikini’ adında bir hesap açtı ve şu an 20 binin üzerinde takipçiye sahip. Burada yeni akımı deneyenlerin fotoğraflarını görebilirsiniz…

Her ne kadar bu akım kadınlar tarafından çok beğenilip olumlu yorumlar yapılsa da “Gördüğüm en aptalca şey”, “Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz, nasıl gireceğiz denize”, “Gerçekten artık saçmaladınız” gibi tepkiler de vardı…

Aslında bikiniyi ters çevirmek yeni bir şey değil… Yıllardır güneşlenmek isteyen ama izi kalsın istemeyen hemen hemen her kadın bu yola başvuruyor.

Bikiniyi ters giymek Valentina’ya göre hem daha seksi hem de göğüsleri olduğundan büyük gösteriyor. Ama siz siz olun giyerken, özellikle de deniz ya da havuza girerken dikkat edin. Yoksa hiç beklemediğiniz anda ipler çözülebilir, bikini göğüslerinizden kayabilir…