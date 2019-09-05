2019-2020 Sonbahar-Kış gelinlik trendleri

Sonbaharın dökülen yaprakları arasında romantik bir düğün mü, soğuk ve karlı havada bir organizasyon mu yoksa masalsı bir kış düğünü mü? İşte 2019-2020 gelinlik trendleri...

2019 yaz düğünlerinin sezonu kapanırken; sonbahar ve kış gelinlik modelleri vitrinlerde yerini almaya başladı. Farklı kumaşlar, aksesuarlar ve kalıplarda hazırlanan gelinlik modelleri arasında tarzınızı en iyi yansıtacak gelinliği bulmak için şimdiden araştırmalara başlamalısınız. Oleg Cassini 2019-2020 gelinlik trendlerini anlattı…

Yeni sezonda retro, minimalist, cepkenli, üç boyutlu, maskülen kalıplar öne çıkacak. Farklı olmayı seven, iddalı kış gelinleri, illüzyon efekler, tül üzerine dantel işlemeler ve çiçek motifleriyle tasarlanmış kol detaylara sahip gelinlik modelleriyle hem asil hem de zarif bir görüntü yakalayacak.

Geçmişin zarif stilini bugüne taşımak isteyen gelinler ise baştan aşağıya dantel ile tasarlanmış dar kesim uzun kollu bir gelinlikle retro bir görünüm elde edebilecek. Masalsı bir hava katan V yaka kesimli, hacimli eteklere sahip ,uzun tül kollu gelinliklerle de kendi masalınızın prensesi olabilirsiniz.

