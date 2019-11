2019 CFDA Vogue Moda Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl Amerika’daki Moda Tasarımcıları Konseyi (CFDA) tarafından düzenlenen CFDA Moda Ödülleri dün akşam New York’taki Ciprani South Street’te sahiplerini buldu. 1962’de kurulan ve 450’den fazla Amerikalı moda ve aksesuar tasarımcısının üyesi olduğu Council of Fashion Designers of America (CFDA) ile Vogue dergisinin işbirliğinde verilen moda ödüllerinin kazananı ise Christopher John Rogers oldu.

2019 CFDA/Vogue Fashion Fund'u kazanan Rogers, 400 bin dolarlık ödülün yanı sıra, CFDA’den bir yıllık rehberlik de kazandı. 25 yaşındaki tasarımcı bugüne dek Michelle Obama, Lizzo ve Tracee Ellis Ross gibi isimleri giydirdi.

150 bin dolarlık ikincilik ve bir yıllık rehberlik ödüllerini de Danielle Hirsh ve Reese Cooper'a verildi. Hirsh, moda ödülleri adayları arasındaki ilk gelinlik tasarımcısıydı. Bu yılın başında evlenen Zoe Kravitz'in gelinliğini tasarlamıştı.

Bella ve Gigi Hadid kardeşler, Ashley Graham, Jourdan Dunn, Candice Swanepoel, Jasmine Tookes, Taylor Hill gibi ünlü modellerin katıldığı gece, stil açısından oldukça vasattı. Jourdan dışında da pek çok kişi ‘Öylesine’ giyinmiş gelmiş gibiydi… Özellikle her davette şıklıklarıyla adlarından söz ettiren Bella Hadid ve Gigi Hadid de hayal kırıklığı yaşattı…