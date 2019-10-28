Oscar ödüllerini belirleyen Amerikan Sinema Bilimleri ve Sanat Akademisi'nin gerçekleştirdiği 2019 Governors Ödülleri sahiplerini buldu.
Amerikan Sinema Bilimleri ve Sanat Akademisi’nin önde gelen etkinliklerinden biri olan Governors Ödülleri dün akşam Hollywood & Highland Center’da düzenlendi. Şıklık yarışının yaşandığı geceye Geena Davis, Meg Ryan, Sophia Loren, Lina Wertmüller, David Lynch, Wes Studi gibi efsane isimler de katıldı.
Gecenin en rüküşlerinden biri diyebiliriz Charlize Theron için. Yeni saç stiliyle dikkat çeken Theron, gecede Tom Ford tercih etti.
Oscar kırmızı halı provası gibi olan tören aslında, akademinin esas Oscar törenden ayırarak ayrı bir etkinliğe dönüştürüldü. Governors Ödülleri yani Onur Ödülleri 2009’dan bu yana düzenleniyor.
Geena Davis
Bu yıl Geena Davis, David Lynch ve Wes Studi onur ödülüne layık görüldü. 1977'de Yedi Harika (Pasqualino Settebellezze) filmiyle Oscar'da En İyi Yönetmen Ödülü'ne aday olan ilk kadın yönetmen İtalyalı Lina Wertmüller de ödül alan isimlerden biriydi…
Jennifer Lopez gecede Reem Acra markasına ait straplez bir sarı elbise giydi.
Meg Ryan
Gecenin en şık kadınlarından biri hiç kuşkusuz Olivia Wilde’dı. Ünlü oyuncunun kırmızı göğüs dekolteli elbisesi Ralph Lauren imzalı.
Renee Zellweger
Dakota Johnson Brandon Maxwell marka, iki parçadan oluşan beyaz bir kombin giydi…
Son zamanlarda kırmızı halı stiliyle dikkat çeken Scarlett Johansson, ödül töreni için Celine markasından derin bacak yırtmaçlı bir elbise tercih etmiş.
85 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkaran Sophia Loren Armani Prive elbisesiyle oldukça şık görünüyor…