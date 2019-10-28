2019 Governors Ödülleri sahiplerini buldu

Amerikan Sinema Bilimleri ve Sanat Akademisi’nin önde gelen etkinliklerinden biri olan Governors Ödülleri dün akşam Hollywood & Highland Center’da düzenlendi. Şıklık yarışının yaşandığı geceye Geena Davis, Meg Ryan, Sophia Loren, Lina Wertmüller, David Lynch, Wes Studi gibi efsane isimler de katıldı.

Oscar kırmızı halı provası gibi olan tören aslında, akademinin esas Oscar törenden ayırarak ayrı bir etkinliğe dönüştürüldü. Governors Ödülleri yani Onur Ödülleri 2009’dan bu yana düzenleniyor.

Bu yıl Geena Davis, David Lynch ve Wes Studi onur ödülüne layık görüldü. 1977'de Yedi Harika (Pasqualino Settebellezze) filmiyle Oscar'da En İyi Yönetmen Ödülü'ne aday olan ilk kadın yönetmen İtalyalı Lina Wertmüller de ödül alan isimlerden biriydi…