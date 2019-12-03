2019 İngiliz Moda Ödülleri/British Fashion Awards sahiplerini buldu

Moda dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan olan 2019 İngiliz Moda Ödülleri dün akşam görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Naomi Campbell Yılın Moda İkonu ödülünün sahibi olurken, Giorgia Armani ise Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü...

Merakla beklenen 2019 İngiliz Moda Ödülleri/British Fashion Awards, dün akşam Londra’da Royal Albert Hall’da gerçekleşti. Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan geceye adeta ünlü isimler akın etti.

Rihanna’dan Cate Blanchett’a, Irina Shayk’tan Naomi Campbell’a, Donatella Versace’den Julia Roberts’a, Rita Ora’dan Emilia Clarke’a, Victoria’s Secret meleklerine kadar dünyaca ünlü isimler gecede hazır bulundu.

The British Fashion Council tarafından düzenlenen gecede, bir döneme damga vuran ünlü top model Naomi Campbell, Yılın Moda İkonu seçilirken, Georgio Armani ise Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Birbirinden iyi isimlerin yarıştığı gecede Rihanna da iş kadını kimliği ile yer aldı ve Yılın En İyi Lüks Sokak Giyim Markası dalında ödül aldı. En İyi Marka ise Bottega Veneta seçildi. En İyi Model ise bu yıl da Adut Akech oldu.

Ödül töreni kadar her zamanki gibi kırmızı halı da görülmeye değerdi.

Son zamanlarda ünlü isimleri son derece rüküş ve özensiz kıyafetler içinde görünce, tabir yerindeyse moda ödülleri kırmızı halısı ilaç gibi geldi. Kadınların tercihi genelde Armani markasından oldu. Örneğin Julia Roberts… Siyah payetli tulumu ile son derece zarif bir görünüm elde eden oyuncuda tek rahatsız eden detay mercan rengi küpeleri oldu.

Armani tercih eden bir diğer isim ise Cate Blanchett… Duru güzelliği, zarifliği ve abartısız haliyle gecenin en şık kadınlarından biriydi…

Ünlü fenomen Chiara Ferragni de Armani markasına ait yeşil bir kıyafet giydi. Ne var ki ne Cate ne de Julia’nın şıklık mertebesine ulaşamadı.

Şık isimlere Naomi Campbell’ı da ekleyebiliriz. Üzerindeki Alexander McQueen imzalı gri elbise her ne kadar daha önce tercih ettiği, hatta Kim Kardashian’ın günümüzde yeniden giydiği Versace imzalı kıyafete benzese de (transparan oluşu hariç) bu halinin daha şık olduğunu söyleyebiliriz. Irina Shayk, Rita Ora moda ödülleri gecesinin rüküş isimleri arasında.

Irina Shayk, moda ödülleri gecesine gittiğini unutmuş gibi, sırt ve bacak dekolteli Burberry elbisesi, topuz yaptığı saçları ve hiç yokmuş gibi görünen makyajıyla oldukça sıradan bir görünüm elde etmiş.

Rita Ora ise siyah beyaz, 16 Arlington elbisesi ve yeşil göz makyajı ile tam olarak Cruella olmuş. 101 Dalmaçyalı filmini izleyenler de muhtemelen görür görmez Ora’yı bu karaktere benzetmiş olabilirler.

Elsa Hosk iki parçadan oluşan Celia Kritharioti markasına ait etek ve crop top ile gecede dans gösterisi yapacak gibi görünüyor…

Geçen yıllarda da En İyi Model ödülü alan ünlü model Adut Akech, zümrüt yeşili Valentino elbisesi ile ‘şık’ demek istiyorum lakin gözüm sürekli kıyafetin önündeki fiyonka takıldığı için kararsız kalıyorum. Zira o detay ile tam bir hediye paketi gibi görünüyor…

Game of Thrones dizisi ile hayatımıza giren, şu an gösterimde olan yeni filmi Bir Şans Daha ile gündemde olan Emilia Clarke, vücut ölçülerine ve boyuna göre tercihler yapsa eminim çok daha iyi görünecek. Schiaparelli markasına ait sarı elbise muhtemelen daha uzun boylu kadınlarda çok daha şık durabilir.

Gelelim Rihanna’ya… Kendisini, yaptığı işleri beğeniyor olabiliriz, hatta stiline şapka çıkarıyoruz lakin, Fenty markasına ait yeşil kıyafet için duygularımız aynı değil… Ünlü şarkıcıyı gündelik hayatında bile bu halinden daha iyi gördüğümüz oluyor.