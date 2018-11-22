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2019 Kamuflaj trendi bedelli dönemine denk gelirse
2019 Kamuflaj trendi bedelli dönemine denk gelirse
Yaklaşık 20 yıl önce oldukça popüler olan kamuflaj trendi geri geldi. Ülkemizde de bedelli askerliğin gündemde olduğu şu dönemde sokaklarda sık sık kamuflaj görmek mümkün.
Hale Ceylan BARLAS
Moda 22 Kasım 2018 - 09:29

Leopar desenden sonra şimdi de kamuflaj trendi sokakları etkisi almış durumda. 2000’li yıllara damgasını vuran kamuflajın yıllar sonra yeniden hayatımıza girmesi, özellikle bedelli askerliğin konuşulduğu şu dönemlerde oldukça tesadüf oldu.

Kaia Gerber

Kaia Gerber

Yurtdışında neredeyse her 10 kişiden 6’sının üzerinde gördüğümüz kamuflaj ülkemizde henüz popüler olamadı ama gündemde bedelli askerlik oldukça yakında bizde de sık sık görebiliriz.

Kendall Jenner

Kendall Jenner

Yapılan her kombine feminen bir görünüm katan kamuflaj aslında tam bir kurtarıcı parça. İçindeki yeşil, siyah, haki ve toprak tonlarından dolayı daha çok sonbahar kış döneminde tercih edilen bu deseni sıkça oversize montlar ya da bomber ceketlerde görsek de pantolonlarda ve elbiselerde de kendini gösteriyor.

Kylie Jenner

Kylie Jenner

Kamuflaj giyim dışında 2019’da çanta, ayakkabı, şapka, eldiven ve aksesuarlarda da karşımıza çıkacak. Küçük bir hatırlatma… Kamuflaj deseni tercih edecekseniz üzerinizde fazla renk ya da desen olmasın. Kamuflaj giyeceğiniz zaman son derece sade olmaya özen gösterin…

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