2019 MTV Müzik Ödülleri’nde Halsey Türk markası tercih etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, pazar akşamı İspanya’nın Sevilla kentinde düzenlenen 2019 MTV Müzik Ödülleri’nde, Türk markası Raisa & Vanessa tercih etti.

Bu yıl 26’ncısı düzenlenen ve tüm dünyada canlı olarak yayınlanan törenden, pek çok dalda aday gösterilmesine rağmen sadece En İyi Görünüm ve En İyi Pop Sanatçısı ödülleriyle ayrılan Halsey, gecede tasarımcı kardeşlere ait mini bir elbise giydi.

Etkinlikte ödül alırken, kırmızı halıda ve sahne şovunda farklı kıyafetler giyen Halsey, kardeşlere ait göğüs ve göbek dekolteli elbisesi ile beğeni topladı.