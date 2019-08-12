2019 Teen Choice Ödülleri (Gençlerin Seçimi) sahiplerini buldu

ABD'de 13-19 yaş arası gençlerin oylarıyla belirlenen 2019 Fox's Teen Choice Ödülleri sahiplerini buldu. Törenin kırmızı halısında Zendaya, Jessica Alba ve Taylor Swift gibi isimler boy gösterdi...

Her yıl düzenlenen 2019 Fox’s Teen Choice Ödülleri, dün Hermosa Beach’te düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Eğlence ve şov dünyasından dünyaca isimlerin katıldığı törende, Robert Downey Jr, Taylor Swift, Zendaya, Tori Spelling, Jessica Alba ve John Stamos ödül aldı.

Sinema, televizyon ve müzik dalında ödüllerin dağıtıldığı gecede kırmızı halıda da şıklık yarışı yaşandı. Taylor Swift’in Versace takımı ve Zendaya’nın şort-gömlek tercihi beğeni topladı.