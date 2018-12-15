2019’a girerken yılbaşında ne giyelim? Ne hediye alalım? Saç ve makyajımız nasıl olmalı?

Yeni bir yılı karşılamaya sayılı günler kaldı. Yeni umutlar, yeni heyecanlar, yeni oluşumlar, yeni hayaller bizi bekliyor. Peki heyecanla beklediğimiz yeni yıla hazır mıyız? Ne giyeceğinize, ne hediye alacağınıza, nasıl bir saç ve makyajla kıyafetinizi kombinleyeceğinize karar verdiniz mi? Hala bu sorulara verecek bir cevabınız yoksa, yazımıza bir göz atın!

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Yeni yıl denince akla ilk olarak tutkunun ve cazibenin renki kırmızı gelir. Baştan çıkarıcı, kışkırtıcı, cesur, cezbecidi, renklerin en sıcağı, Feng-Shui'ye göre iyi şansın ve şöhretin rengi olan kırmızı her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı kıyafetlerinin ana rengi olmayı hiçbir renge bırakmıyor.

Mağazaların vitrinlerini şimdiden süslemeye başlayan kırmızı kıyafetleri giymek cesaret istediği gibi kombinlemesi de özen ister. Örneğin kırmızı bir takım ya da elbise giyecekseniz abartıdan uzak durun. Aksesuar kullanmak istiyorsanız tek bir yüzük, kolye ya da bileklik takabilirsiniz.

Turkuaz ve mavi kırmızıya en çok yakışan renklerden. Kombin yaparken bu renklerden yardım alabilirsiniz. Kırmızı tercihinizi ayakkabıdan yana kullanacaksınız ya komple siyah bir kombinin altına ya da beyaz bir basic tişört, jean kombiniyle tercih edin…

KIYAFET SEÇİMİNDE MEKAN ÖNEMLİ

Yılbaşı kombini yaparken öncelikle nasıl bir mekana gideceğinize karar vermelisiniz. Örneğin aile içinde evde bir kutlama yapacaksanız mini bir elbise ya da pantolon-bluz ikilisini tercih edebilirsiniz. Baloya katılacaksanız kesinlikle uzun ve çok şık bir elbiseye yönelin. Hatta son zamanların favori modellerinden ince ip askılı bacak dekolteli elbiseler balo için oldukça uygun…

Partiye gidecekseniz bol bol pullu, payetli kıyafetlere bakabilirsiniz. Üstelik bu tarz parçaları illa topuklu ayakkabı ile değil, spor ayakkabılarla da kombinleyebilirsiniz.

KADİFENİN CAZİBESİ

Kırmızı kadife ise sezonun öne çıkan trendi. Deri ceketle kombinleyebileceğiniz kadife kıyafetlerle farklı bir stile sahip olabilirsiniz. Ya da yalın detaylarla kuvvetlendirilmiş uzun bir kadife elbiseyle kendinizi çok şık hissedebilirsiniz.

SMOKİNLERİN ALTIN ÇAĞI

Smokin takımlar da özellikle maskülen giyinmeyi seven kadınların favorisi oldu. İpek bir gömlekle kombinleyebileceğiniz smokin takımları sivri burunlu topuklu ayakkabılarla giyebilirsiniz… Işıltılı elbiseler de yılbaşının kurtarıcılarından.

Parıltılı mini bir elbise ve platformlu yüksek topuklu ayakkabılarla şık bir görüntüye ulaşabilirsiniz. Ayrıca ipek ve saten gibi kumaşlar ile dikilmiş elbiseler, altın veya gümüş işlemeler ile süslenmiş parçalar da yılbaşı gecesi için oldukça uygun bir görünüm oluşturmanıza yardımcı olur…

BEYLERİ UNUTMADIK!

“Ne giyeceğim?” sorunsalı erkeklerin de gündeminde. Tabii kadınlar kadar sorun etmedikleri de aşikar. Çünkü onlar için şıklıktan önce rahatlık geliyor. Tabii rahat olayım diye kendinizi salmamalısınız. Pek çok markada hem şık hem rahat bir görüntü elde edebileceğiniz hazır kombinler bulabilirsiniz. Son zamanlarda pantolon, gömlek üzerine süveter ve ceketin revaçta olduğunu düşünürsek, yılbaşında da bu tarz bir kombin tercih edebilirsiniz. Her daim vazgeçilmez olan takım elbiler de aklınızın bir köşesinde olsun!



2019 YENİ YIL HEDİYE SEÇENEKLERİ

Yeni bir yıla girmemize yaklaşık iki hafta kala herkesi hediye telaşı aldı. Bir çok kişi sağlık, huzur temenni ederken, bazılarımız aşk ve para dolu bir yıl geçirmek istiyor. Peki ama bunların dışında siz ya da sevdikleriniz hediye olarak ne istiyorsunuz? İşte hediye seçmekte zorlananlar için öneriler… Eşinize ve sevgilinize hediye almak istiyorsanız, parfüm, kozmetik, aksesuar gibi pek çok seçeneğiniz var. İşte onlardan bazıları…