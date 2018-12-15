2019’a girerken yılbaşında ne giyelim? Ne hediye alalım? Saç ve makyajımız nasıl olmalı?

Yeni bir yılı karşılamaya sayılı günler kaldı. Yeni umutlar, yeni heyecanlar, yeni oluşumlar, yeni hayaller bizi bekliyor. Peki heyecanla beklediğimiz yeni yıla hazır mıyız? Ne giyeceğinize, ne hediye alacağınıza, nasıl bir saç ve makyajla kıyafetinizi kombinleyeceğinize karar verdiniz mi? Hala bu sorulara verecek bir cevabınız yoksa, yazımıza bir göz atın!
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Yeni yıl denince akla ilk olarak tutkunun ve cazibenin renki kırmızı gelir. Baştan çıkarıcı, kışkırtıcı, cesur, cezbecidi, renklerin en sıcağı, Feng-Shui'ye göre iyi şansın ve şöhretin rengi olan kırmızı her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı kıyafetlerinin ana rengi olmayı hiçbir renge bırakmıyor.
Mağazaların vitrinlerini şimdiden süslemeye başlayan kırmızı kıyafetleri giymek cesaret istediği gibi kombinlemesi de özen ister. Örneğin kırmızı bir takım ya da elbise giyecekseniz abartıdan uzak durun. Aksesuar kullanmak istiyorsanız tek bir yüzük, kolye ya da bileklik takabilirsiniz.
Turkuaz ve mavi kırmızıya en çok yakışan renklerden. Kombin yaparken bu renklerden yardım alabilirsiniz. Kırmızı tercihinizi ayakkabıdan yana kullanacaksınız ya komple siyah bir kombinin altına ya da beyaz bir basic tişört, jean kombiniyle tercih edin…
KIYAFET SEÇİMİNDE MEKAN ÖNEMLİ
Yılbaşı kombini yaparken öncelikle nasıl bir mekana gideceğinize karar vermelisiniz. Örneğin aile içinde evde bir kutlama yapacaksanız mini bir elbise ya da pantolon-bluz ikilisini tercih edebilirsiniz. Baloya katılacaksanız kesinlikle uzun ve çok şık bir elbiseye yönelin. Hatta son zamanların favori modellerinden ince ip askılı bacak dekolteli elbiseler balo için oldukça uygun…
Partiye gidecekseniz bol bol pullu, payetli kıyafetlere bakabilirsiniz. Üstelik bu tarz parçaları illa topuklu ayakkabı ile değil, spor ayakkabılarla da kombinleyebilirsiniz.
KADİFENİN CAZİBESİ
Kırmızı kadife ise sezonun öne çıkan trendi. Deri ceketle kombinleyebileceğiniz kadife kıyafetlerle farklı bir stile sahip olabilirsiniz. Ya da yalın detaylarla kuvvetlendirilmiş uzun bir kadife elbiseyle kendinizi çok şık hissedebilirsiniz.
SMOKİNLERİN ALTIN ÇAĞI
Smokin takımlar da özellikle maskülen giyinmeyi seven kadınların favorisi oldu. İpek bir gömlekle kombinleyebileceğiniz smokin takımları sivri burunlu topuklu ayakkabılarla giyebilirsiniz… Işıltılı elbiseler de yılbaşının kurtarıcılarından.
Parıltılı mini bir elbise ve platformlu yüksek topuklu ayakkabılarla şık bir görüntüye ulaşabilirsiniz. Ayrıca ipek ve saten gibi kumaşlar ile dikilmiş elbiseler, altın veya gümüş işlemeler ile süslenmiş parçalar da yılbaşı gecesi için oldukça uygun bir görünüm oluşturmanıza yardımcı olur…
BEYLERİ UNUTMADIK!
“Ne giyeceğim?” sorunsalı erkeklerin de gündeminde. Tabii kadınlar kadar sorun etmedikleri de aşikar. Çünkü onlar için şıklıktan önce rahatlık geliyor. Tabii rahat olayım diye kendinizi salmamalısınız. Pek çok markada hem şık hem rahat bir görüntü elde edebileceğiniz hazır kombinler bulabilirsiniz. Son zamanlarda pantolon, gömlek üzerine süveter ve ceketin revaçta olduğunu düşünürsek, yılbaşında da bu tarz bir kombin tercih edebilirsiniz. Her daim vazgeçilmez olan takım elbiler de aklınızın bir köşesinde olsun!
2019 YENİ YIL HEDİYE SEÇENEKLERİ
Yeni bir yıla girmemize yaklaşık iki hafta kala herkesi hediye telaşı aldı. Bir çok kişi sağlık, huzur temenni ederken, bazılarımız aşk ve para dolu bir yıl geçirmek istiyor. Peki ama bunların dışında siz ya da sevdikleriniz hediye olarak ne istiyorsunuz? İşte hediye seçmekte zorlananlar için öneriler… Eşinize ve sevgilinize hediye almak istiyorsanız, parfüm, kozmetik, aksesuar gibi pek çok seçeneğiniz var. İşte onlardan bazıları…
Machka’nın yeni koleksiyonunda yer alan tasarımlar yılbaşı partilerine ışıl ışıl bir silüet yaratıyor. Full payet işli dantel tül elbise ve ipek jorjet panelli, payet işli dar kalıplar yeni yıl için güzel bir hediye seçeneği olabilir.
So CHIC…, yılbaşı için hediye arayanlara özel tasarlanan bir koleksiyon hazırladı. Koleksiyon, yeni yıl dileklerini içeriyor ve aksesuarlarda sevgi, mutluluk, başarı ve şans gibi dilekler bulunuyor.
Boyner, 2019'a geri sayımın başladığı bu günlerde yılbaşı alışverişi yapmak isteyenler ya da hediye almak isteyenler için pek çok alternatif hazırladı. Markanın yılbaşı alışverişi için hazırladığı kadın koleksiyonunda dünyaca ünlü markaların tasarımlarını bulabilirsiniz.
Çocuğunuz için hediye arıyorsanız, havaların iyiden iyiye soğuduğu şu günlerde, kışlık ayakkabı güzel bir tercih olabilir. Deichmann'ın kız çocukları için sunduğu yılbaşına yakışır simli ve parıltılı modelleri, erkek çocukların enerjisini yakalayan cool ve eğlenceli alternatifleri yeni yılda minik ayakları hem rahat hem de eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak.
Yeni yılın rengi kırmızıyı tasarımlarına aktaran Penti’de birbirinden güzel kırmızı saten ve dantel detaylarının yoğunlukta olduğu model bulabilirsiniz. Seksi iç çamaşırları, kırmızı gecelik ve babydoll alternatifleri şansı kırmızıda arayanları bekliyor.
Kıyafet kadar kozmetiğe de düşkün olan kadınlar için en iyi seçeneklerden biri de makyaj malzemeleri… Sephora Collection’da yer alan makyaj paletlerine, altın-gümüş ışıltılı maskelere, hediye setlerine mutlaka göz atın.
Flormar'ın holografik dokular ve cesur renklerden oluşan yeni koleksiyonunu gördünüz mü? ‘Lite It Up’ koleksiyonunda yer alan ürünler tam da yeni yılın ışıltısını yansıtıyor.
Kiko Milano, yılbaşına özel olarak Sparkling Holiday Koleksiyonu hazırladı. Koleksiyonda far paletleri, bazlar, pudralar, rujlar yer alıyor.
Watsons yeni yıl için birbirinden güzel kırmızı hediyeler hazırladı. Bünyesinde bulunan markaların kırmızı rujlarından ojelerine, kırmızı renkli fırçalarından allıklarına pek çok alternatif bulabilirsiniz.
Nars yeni yıl için dinamik bir palet çıkardı; Atomik bronzlar… Gözleriniz ve yanaklarınız için ipeksi dokuya sahip sıcak metalik tonlardan oluşan Atomic Blonde Eye and Cheek Palette güzel bir hediye seçeneği olabilir.
Her daim güçlü ve zarif kadını simgeleyen Love my body, yılbaşı geceniz için gündüzden geceye uyarlanabilir tasarımlar sunuyor. Dark koleksiyonunda yer alan gösterişli ve havalı gece elbisesi modelleriyle şık bir gece geçirebilirsiniz.
Divarese sezonun favori renkleri kırmızı ve siyahın mükemmel uyumunu yeniden yorumluyor. Koleksiyonun yılbaşı ruhunu yansıtan topuklu ayakkabıları ve botları stilinizi en zarif şekilde tamamlamak için özel olarak tasarlandı. Ayrıca İtalya esintisi taşıyan yeni kokular da Divarese'de.
İlham aldığı hikayeleriyle Türkiye'den dünyaya açılan tasarım çanta markası Mehry Mu’dan eşinize ya da sevgilinize hediye almak ister misiniz? O halde markanın şık çanta tasarımlarına göz gezdirin.
Forever New, sonbahar kış koleksiyonunda yer alan parçalar ile yılbaşı gecesi göz kamaştırmak isteyen kadınlara çok özel tasarımlar sunuyor. Işıltılı kumaşlar ve gösterişli modellerin yer aldığı koleksiyondaki parçalar şık bir hediye seçeneği olabilir.
FLO’nun koleksiyonunda yer alan parçalarla bir yandan kombininize eşlik edecek ayakkabıyı seçebilir, bir yandan sevdikleriniz için yüzlerce hediye alternatifini bir arada bulabilirsiniz.
Yeni yıla girerken sevdiklerinizin içini ısıtacak hediyeler NetWork Sonbahar/Kış 2018 Koleksiyonunda. Her stili tamamlamak konusunda iddialı aksesuar alternatifleri gece ya da gündüz fark etmeden size ve sevdiklerinize eşlik edecek.
Saat tutkusu olan sevdikleriniz için Swatch’un ışıl ışıl modellerine bir göz atın. Marka yılbaşı için Shinebright adında bir saat tasarladı. Ürün 5005 adet üretildi.
Tchibo, yeni yılı ışıl ışıl ürünlerin yer aldığı çok özel bir koleksiyonla karşılıyor. Koleksiyonda ışık zincirleri, dekoratif ışıklı süsler, birbirinden eğlenceli ve keyifli birçok ürünle evinizde ve etrafınızda harika bir yılbaşı atmosferi yaratmanıza yardımcı oluyor.
Trendyol, yeni yıl için bir parti koleksiyonu hazırladı. Payetli, kendinden simli kumaşlar, cürretkar kalıplardan oluşan koleksiyonda altından gümüşe, siyahtan bordoya her renk modeli bulabilirsiniz.
Erkekler için hediye almak her zaman zordur. Doğum günlerinden, Sevgililer Günü'ne, Babalar Günü'nden yılbaşına her defasında yeni bir arayış başlar… Philips, çığır açan bıçak teknolojisine sahip yeni ürünü OneBlade ile bu soruna son noktayı koyuyor. OneBlade, erkeklere tek bir ürünle sakalarını kısaltma, şekillendirme ve tıraş etme imkanı sunuyor.
Son güncelleme: 11:21 - 15.12.2018