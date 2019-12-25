İngiliz Vogue dergisi, 2019 yılının en iyi giyinen kadınlarını seçti. Moda ve sanat dünyasından isimlerin yanı sıra İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde ismi Meghan Markle da listeye girdi. Listede Kate Middleton yer almazken, Meghan için "Modern" yorumu yapıldı...

2019’un en iyi giyinen kadınları belli oldu. İngiliz Vogue Dergisi, 2019’un stiliyle öne çıkan kadınlarını seçti. Moda ve sanat dünyasından isimlerin yer aldığı listede Kraliyet Ailesi’nden sadece Meghan Markle listeye girebildi. Kate Middleton ise ilk 10 arasında yer alamadı. Vogue seçtiği kişileri neden seçtiğini de anlattı. Sussex Düşesi’ni 2019’un en iyi giyimli kadınlarından biri olarak adlandırdı ve ona ‘modern’ dedi. Markle listede 10’uncu sırada yer aldı.

Listenin başını Naomi Campbell çekiyor. ‘Rakipsiz’ olarak nitelendirilen Naomi, yılın en iyi giyinen kadını oldu ve her görünüşü için ‘Dikkate değer’ denildi…

İkinci sırada Gemma Chan yer aldı. Oyuncunun her giydiğinin kendisine yakıştığını yazan dergi, kırmızı halı tarzının uygulanmasının zor olduğu halde Chan’ın bunu çok iyi başardığını söyledi…

Rihanna listeye üçüncü sıradan girdi. Tarzıyla her zaman öne çıkan ünlü şarkıcının stilisti Jahleel Weaver ile çok iyi işler çıkardıkları ve ikilinin yaptıkları kombinlerin ilham verici olduğu belirtildi…

Oyuncu Phoebe Waller-Bridge en iyi giyinen dördüncü kadın oldu.

İngiliz model Adwoa Aboah renkli stiliyle beşinci sırada…

Lady Gaga en iyi giyinen altıncı kadın olsa da, Altın Küre’de giydiği Valentino imzalı mavi elbisesi ‘Yılın elbisesi’ oldu.

Kara Panter filmindeki performansıyla dikkat çeken Lupita Nyong’o listeye yedinci sıradan girdi.

Lenny Kravitz ve Lisa Bonet’in oyuncu kızları Zoë Kravitz, havalı ve çarpıcı stiliyle listede sekizinci sırada yer aldı.

Tracee Ellis Ross… Komedi dizisi Girlfriends ve Black-ish’te başrolleri ile tanınan Ross, neşeli tarzıyla listenin dokuzuncu sırasında…

Ve Meghan Markle… Sussex Düşesi, modern stiliyle onuncu sırada yer aldı.