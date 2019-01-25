2019’un yeni çılgınlığı; Dev çantalar

Bildiğiniz her şeyi unutun. Japonlar öyle bir çanta tasarladı ki, muhtemelen hem kullanıma uygun hem de böyle büyük boyutlarda çanta yapmaya kimse yeltenmez... 2019'a damga vurması beklenen büyük çantalar 'Tasarımcılar bu çantalardan ne istiyor' sorusunu da beraberinde getirdi...

Kadınların olduğu kadar artık erkeklerin de vazgeçilmezi arasında yer alan çantalar, her sene adeta evrim geçiriyor. Tüketicinin ihtiyaçlarına göre tasarımlar yapmaya çalışan moda tasarımcıları da klasik modellerin dışına çıkarak ilginç tasarımlar yapmaya başladı.

Tıpkı dev çantalar gibi… Dev derken yanlış anlamayın, büyük boydan bahsetmiyoruz. Gerçekten ayaklarınıza kadar uzanan bir boyuttan bahsediyoruz..

Küçük çantalara bir isyan olarak nitelendirilen bu çantaların son örneğini Japon bir markanın koleksiyonunda gördük. Bildiğimiz sırt çantalarının aksine devasa boyutlardaki XXXXXL çantalar neredeyse bir insan boyunda. Büyük çanta isteyenlerin istekleri doğrultusunda tasarlanan bu çantaya bırakın kişisel eşyalarınızı evinizi dahi sığdırabilirsiniz.

PlyWood adlı sitede satışa çıkan bu çantaların fiyatı ise boyutlarına göre oldukça uygun. 200 Euro’dan yani yaklaşık 1200 TL’den satışa çıkan çantalar tenis çantaları tasarlayan markaları da harekete geçirmiş olsa gerek, pazar günü bitecek olan Avustralya Açık’ta, tenisçilerin maçlara giderken çantaları da bir hayli büyümüş gibi görünüyor.

Geçtiğimiz yıllara nazaran boyutları büyüyen tenis çantaları, ‘Dev çanta’ların 2019’a hızlı bir giriş yapacağının sinyallerini veriyor…