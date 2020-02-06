2020 AmfAR Gala’da kırmızı halı şıklığı

amfAR galası dün akşam New York'taki Cipriani Wall Street'de gerçekleşti. Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı galanın kırmızı halısında modellerin stilleri öne çıktı. Heidi Klum ise alay konusu oldu...

Küresel AIDS salgınını engellemeyi amaçlayan dünyanın bir numaralı organizasyonlarından olan amfAR, dün akşam New York’taki Cipriani Wall Street’te ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

1985 yılından bu yana AIDS araştırmaları için fon sağlayan kuruluşun galasına ünlü melekler damga vurdu. Lais Ribeiro, Elsa Hosk, Nina Agdal, Cindy Bruna ve Devon Windsor, gecenin en şık giyinen isimleri arasında yer aldı.

Galada Stephane Rolland imzalı elbise ile boy gösteren Heidi Klum ise seçimiyle tam bir hayal kırıklığıydı… Önceleri şıklığıyla kendinden söz ettiren emekli model, son zamanlardaki yanlış seçimleriyle, deyim yerindeyse kendine güldürmeye başladı. Muhtemelen kendisinin bir stil danışmanı vardır ama keşke yakın arkadaşlarına da danışsa… Ne de olsa dost yalan söylemez!

Ünlü oyuncu Victoria Justice ise gri, balık kesim parlak elbisesiyle ‘Eh işte’ dedirtiyor… Elbise şık lakin omuz detayı her şeyi bozuyor… Hareket katmak istemişler ama maalesef olmamış…

Cindy Bruna ve Lais Ribeiro ise galanın en zarif iki kadınıydı… Beyaz tercih eden ünlü modeller zarafetleriyle göz doldurdu…